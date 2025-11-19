Intentaron robar medidores de gas y fueron detenidos en el centro de jujuy

El hecho ocurrió alrededor de las 02:58, cuando el Centro de Monitoreo 911 alertó sobre la presencia de dos sospechosos manipulando medidores de gas en la zona. De inmediato, la unidad motorizada Zorro 2 se dirigió al lugar y logró interceptar a los individuos en la intersección de calles Otero e Independencia, justo cuando intentaban sustraer los artefactos de una vivienda.
Uno de los detenidos tenía pedido de captura por violencia de género
Durante el palpado superficial preventivo, los efectivos encontraron que uno de los aprehendidos llevaba un elemento punzante, que fue secuestrado de inmediato.
Al verificar los antecedentes de ambos en el sistema, se confirmó que uno de ellos, un hombre de 32 años, registraba un pedido de detención/captura vigente. Estaba siendo buscado por una serie de delitos: violación de domicilio, daños, lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, y amenazas, todos en concurso real.
Los dos sujetos quedaron aprehendidos y alojados en la dependencia policial correspondiente, a disposición de la Justicia, por el intento de robo de medidores de gas.
En el caso del hombre con pedido de captura, su detención fue informada a la Delegación Fiscal N° 3 de Alto Comedero, lo que permitió poner nuevamente a disposición de la Justicia a un prófugo con causas pendientes por violencia de género y otros delitos.
Desde la Policía destacaron la rápida respuesta del Grupo Dinámico y la coordinación con el sistema 911, que permitieron evitar el robo y detener a los sospechosos en flagrancia en pleno centro de la ciudad.