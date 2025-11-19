Detienen a un hombre alcoholizado que causaba disturbios en el barrio Belgrano

Detenidos en Barrio Belgrano por consumir alcohol en plena calle y generar disturbios

Durante la mañana del martes 18 de noviembre, dos personas fueron detenidas en la intersección de calles Maimará y Moscú, en barrio Belgrano, luego de ser encontradas consumiendo bebidas alcohólicas y provocando disturbios en la vía pública. Los vecinos alertaron sobre la situación a través del 911, lo que motivó la intervención inmediata de un equipo motorizado que patrullaba la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos intentaron identificar a los involucrados, pero uno de ellos, un hombre de 31 años, reaccionó de manera agresiva y se negó a colaborar. Debido a su comportamiento y al desorden generado, los agentes procedieron a detenerlo para resguardar la tranquilidad del sector.

Detectaron que tenía una orden de comparendo vigente Tras verificar sus datos, se constató que el hombre tenía una orden judicial de comparendo pendiente desde marzo de este año, relacionada con una causa previa. Esto reforzó la decisión de trasladarlo a la dependencia correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

