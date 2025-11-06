jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 09:02
Política.

La Legislatura de Jujuy sesionará hoy con una agenda centrada en transporte, salud y donación

Desde las 11hs, la legislatura de Jujuy iniciará la 10ª sesión ordinaria, con proyectos sobre transporte alternativo, salud y adhesiones con impacto social.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana (Foto ilustrativa)

La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana (Foto ilustrativa)

La Legislatura de Jujuy llevará adelante hoy, jueves 6 de noviembre, la 10ª sesión ordinaria del período. Tras la reunión de Labor Parlamentaria, se convocó a debatir un conjunto de iniciativas de alcance social que llegarán al recinto durante la mañana.

El orden del día prevé cuatro proyectos de ley a tratarse en el recinto, destacándose la modificación de la Ley N° 6059 de Superación Progresiva del estado de emergencia del transporte y regularización del transporte alternativo por automotor.

Legislatura de Jujuy.jpeg

Qué se tratará en la Legislatura

Entre los temas a abordar se destaca la modificación del régimen de transporte alternativo —dentro del marco de la Ley 6059—, un punto que busca ajustar la regulación del servicio y su funcionamiento. También figura la adhesión provincial al Día Nacional de la Persona Donante de Órganos, con actividades de promoción y sensibilización.

Otra de las iniciativas es la implementación del protocolo “Código Mariposa” en el sistema de salud público y privado, orientado a la atención respetuosa de duelos perinatales. Además, está prevista la imposición del nombre “Sierra de los Cobres” a la Escuela N° 331 de Rumi Cruz, departamento Cochinoca.

  • modificación de la Ley de Transporte Alternativo, que busca actualizar el marco regulatorio del servicio.
  • adhesión de la provincia al Día Nacional de la Persona Donante de Órganos, como parte de una política de promoción de la conciencia solidaria y sanitaria.
  • implementación del protocolo “Código Mariposa” en el sistema de salud, destinado a la atención y acompañamiento en casos de pérdida gestacional y perinatal.
  • imposición del nombre “Sierra de los Cobres” a la Escuela N° 331 de Rumi Cruz, ubicada en el departamento Cochinoca.

  • adhesión a la Ley Nacional N° 27.575 Día de la Persona Donante de Órganos

  • además de dar a conocer 22 resoluciones, entre las que figuran tres comunicaciones del Poder Ejecutivo.

