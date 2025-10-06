Alejandro Bossatti asumió como el nuevo Procurador General del Ministerio Público de la Acusación

Alejandro Bossatti es el nuevo Procurador General del MPA. Alejandro Bossatti es el nuevo Procurador General del MPA.

Este lunes, la Legislatura de Jujuy aprobó la designación de Alejandro Bossatti como nuevo Procurador General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en reemplazo de Sergio Lello Sánchez. Mientras que Gonzalo de La Colina, asumió como procurador general adjunto.

Luego, en un acto que se desarrolló por la tarde en Casa de Gobierno, el gobernador Carlos Sadir, posicionó a los flamantes funcionarios, acompañado por el vicegobernador Alberto Bernis; el titular de la Jefatura de Gabinete, Freddy Morales, y miembros del Ejecutivo provincial.

Al respecto, Carlos Sadir comentó que "les deseo lo mejor, el juramento plantea la condición para trabajar a futuro. Será seguramente una gestión muy exitosa, estamos todos muy contentos y expectantes de la tarea que tienen que realizar".

Cabe destacar que el pasado 2 de octubre ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político contra el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez y el procurador general adjunto Ignacio Pasquini, el cual fue admitido por los diputados. Posteriormente, ambos fiscales presentaron la renuncia a sus respectivos cargos.

