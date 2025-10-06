lunes 06 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2025 - 19:31
Jura.

Alejandro Bossatti asumió como el nuevo Procurador General del Ministerio Público de la Acusación

Además de Alejandro Bossatti que reemplaza a Sergio Lello Sánchez, juró Gonzalo de La Colina como el nuevo procurador general adjunto.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Alejandro Bossatti es el nuevo Procurador General del MPA.

Alejandro Bossatti es el nuevo Procurador General del MPA.

Alejandro Bossatti es el nuevo Procurador General del MPA.

Alejandro Bossatti es el nuevo Procurador General del MPA.

Lee además
el ejecutivo propuso a alejandro bossatti como procurador general del ministerio publico de la acusacion
Legislatura.

El Ejecutivo propuso a Alejandro Bossatti como Procurador General del Ministerio Público de la Acusación
Alejandro Bossatti es el nuevo Procurador General del MPA. video
Jura.

Alejandro Bossatti asumió como el nuevo Procurador General del Ministerio Público de la Acusación

Luego, en un acto que se desarrolló por la tarde en Casa de Gobierno, el gobernador Carlos Sadir, posicionó a los flamantes funcionarios, acompañado por el vicegobernador Alberto Bernis; el titular de la Jefatura de Gabinete, Freddy Morales, y miembros del Ejecutivo provincial.

Gonzalo de La Colina, nuevo procurador general adjunto.
Gonzalo de La Colina, nuevo procurador general adjunto.

Gonzalo de La Colina, nuevo procurador general adjunto.

Al respecto, Carlos Sadir comentó que "les deseo lo mejor, el juramento plantea la condición para trabajar a futuro. Será seguramente una gestión muy exitosa, estamos todos muy contentos y expectantes de la tarea que tienen que realizar".

Cabe destacar que el pasado 2 de octubre ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político contra el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez y el procurador general adjunto Ignacio Pasquini, el cual fue admitido por los diputados. Posteriormente, ambos fiscales presentaron la renuncia a sus respectivos cargos.

6 10 25 GOBERNADOR DE JUJUY

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Ejecutivo propuso a Alejandro Bossatti como Procurador General del Ministerio Público de la Acusación

Alejandro Bossatti asumió como el nuevo Procurador General del Ministerio Público de la Acusación

Alejandro Bossatti es el nuevo Procurador General del Ministerio Público de la Acusación

Jujuy trabaja en un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying

Streaming del Conicet en el mar de la Patagonia: "La ciencia le interesa a la comunidad"

Lo que se lee ahora
Hospital Materno Infantil.
Juicio.

La defensa del enfermero que inyectó leche a un bebé asegura que fue un error médico

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Revelan que “Pequeño J” se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen.
Justicia.

Triple crimen narco: "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes los asesinatos

Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Miguel.
Fútbol.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y San Miguel por el reducido de la Primera Nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel