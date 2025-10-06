lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 20:43
Jujuy.

El Bachi 21 promovió la lucha contra el bullying en su carroza

Josefina Villegas y Agustín Guzmán, alumnos del Bachillerato N.º 21, buscaron generar conciencia sobre el respeto y la convivencia entre los jóvenes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
“Se trata de transmitir un mensaje que diga no seas parte del daño. Últimamente hay muchos conflictos entre los chicos, y quisimos que este mensaje ayude a frenar eso: el bullying, el maltrato, las peleas”, explicó Josefina durante la entrevista.

La iniciativa surgió de una consigna impulsada por la comisión escolar, que los estudiantes decidieron incorporar a su carroza. Con telas, flores y trabajo en equipo, el lema fue ubicado al frente de la estructura para que todos los asistentes pudieran verlo durante el desfile estudiantil.

“Cuando vimos esa frase dijimos: hagamos algo diferente. No solo una carroza, sino también una oportunidad para dejar un mensaje positivo”, agregó Agustín, quien destacó el orgullo que sintieron al representar a su escuela con una causa social.

Un mensaje que trasciende la FNE

El compromiso de los alumnos no termina con la fiesta. Según contaron, planean continuar con proyectos solidarios y de concientización durante todo el año.

Entre ellos, mencionaron una nueva campaña que llevan adelante: la recolección de ropa y calzado para los adultos mayores que viven en hogares.

“Esto es solo el comienzo. En nuestro colegio siempre buscamos dejar algo más. También visitamos el asilo y organizamos actividades solidarias. Este proyecto lo dejamos para que los que vienen después lo continúen”, señalaron los jóvenes, que actualmente cursan el último año y forman parte de la promoción 2025.

