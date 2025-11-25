Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 25 de noviembre

Ya dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, 25 de noviembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.
En primer lugar salió el 44 – “La cárcel”.
Sorteo completo:
1° 6244
2° 3388
3° 6730
4° 2212
5° 5397
6° 3136
7° 0220
8° 4102
9° 8297
10° 7087
11° 9495
12° 3403
13° 0235
14° 7894
15° 5457
16° 2140
17° 5638
18° 2391
19° 1839
20° 0005
En primer lugar salió el 61 – “Escopeta”.
Sorteo completo:
1° 4461
2° 5179
3° 7194
4° 7940
5° 4936
6° 9243
7° 0914
8° 9959
9° 5564
10° 5051
11° 8146
12° 6160
13° 6826
14° 9317
15° 1581
16° 7409
17° 6024
18° 5041
19° 6503
20° 7395
En primer lugar salió el 91 – “Excusado”.
Sorteo completo:
1° 8791
2° 0668
3° 6429
4° 5236
5° 3189
6° 2348
7° 3086
8° 5018
9° 8586
10° 7197
11° 0665
12° 2002
13° 6622
14° 8817
15° 6914
16° 9545
17° 8978
18° 5680
19° 3445
20° 5339
En primer lugar salió el 51 – “Serrucho”.
Sorteo completo:
1° 6851
2° 4452
3° 1935
4° 3091
5° 0330
6° 8022
7° 5298
8° 6681
9° 6514
10° 4827
11° 1630
12° 1975
13° 2317
14° 3822
15° 7670
16° 1454
17° 7531
18° 7372
19° 6322
20° 1162
La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:
El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.
