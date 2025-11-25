Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 25 de noviembre

Ya dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, 25 de noviembre . Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

En primer lugar salió el 44 – “La cárcel” .

2° 3388

3° 6730

4° 2212

5° 5397

6° 3136

7° 0220

8° 4102

9° 8297

10° 7087

11° 9495

12° 3403

13° 0235

14° 7894

15° 5457

16° 2140

17° 5638

18° 2391

19° 1839

20° 0005

Resultados del segundo sorteo de la Quiniela de Tucumán – 14:30 hs

En primer lugar salió el 61 – “Escopeta”.

Sorteo completo:

1° 4461

2° 5179

3° 7194

4° 7940

5° 4936

6° 9243

7° 0914

8° 9959

9° 5564

10° 5051

11° 8146

12° 6160

13° 6826

14° 9317

15° 1581

16° 7409

17° 6024

18° 5041

19° 6503

20° 7395

Resultados del tercer sorteo de la Quiniela de Tucumán – 17:30 hs

En primer lugar salió el 91 – “Excusado”.

Sorteo completo:

1° 8791

2° 0668

3° 6429

4° 5236

5° 3189

6° 2348

7° 3086

8° 5018

9° 8586

10° 7197

11° 0665

12° 2002

13° 6622

14° 8817

15° 6914

16° 9545

17° 8978

18° 5680

19° 3445

20° 5339

Resultados del cuarto sorteo de la Quiniela de Tucumán – 19:30 hs

En primer lugar salió el 51 – “Serrucho”.

Sorteo completo:

1° 6851

2° 4452

3° 1935

4° 3091

5° 0330

6° 8022

7° 5298

8° 6681

9° 6514

10° 4827

11° 1630

12° 1975

13° 2317

14° 3822

15° 7670

16° 1454

17° 7531

18° 7372

19° 6322

20° 1162

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.