Una Navidad con amor: juntan comida y juguetes para los chicos del merendero

La iniciativa, que se realizará el 6 de diciembre, busca reunir alimentos para vivir una noche diferente en medio de un contexto donde la pobreza golpea con fuerza a la comunidad.
Desde la institución explicaron que la idea es “compartir una cena especial, con pollo y ensalada rusa, y entregar regalitos a los chicos que tanto lo necesitan”. El merendero funciona gracias al trabajo voluntario de vecinos del barrio, encabezados por Karen Alejo, y no solo brindan alimentación sino acompañamiento social y contención.
Qué están necesitando
Para poder llevar adelante la cena, Tierra de Valientes solicita colaboración de la comunidad con:
Pollo, papas, zanahorias, arvejas y mayonesa
Juguetes
Ropita de temporada y calzados
Golosinas
Leche, azúcar y cacao
Alimentos no perecederos
Además, se entregarán regalitos navideños y un menú completo para que ninguna familia quede afuera de la celebración.
Quienes deseen ayudar pueden comunicarse a los teléfonos: Juan: 3885758472 / Karen: 3884674788
La cena solidaria se convierte cada año en un abrazo colectivo para las familias del barrio, que atraviesan situaciones muy difíciles. Desde el merendero destacaron que “cada colaboración, por pequeña que sea, ayuda a que un niño pase una Navidad más feliz”.