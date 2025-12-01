Una Navidad con amor: juntan comida y juguetes para los chicos del merendero

Foto ilustrativa.

El merendero Tierra de Valientes, ubicado en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero, inició una colecta solidaria con el objetivo de organizar una cena navideña para los cientos de niños, niñas y familias que asisten diariamente en busca de un plato de comida.

La iniciativa, que se realizará el 6 de diciembre, busca reunir alimentos para vivir una noche diferente en medio de un contexto donde la pobreza golpea con fuerza a la comunidad.

Desde la institución explicaron que la idea es “compartir una cena especial, con pollo y ensalada rusa, y entregar regalitos a los chicos que tanto lo necesitan”. El merendero funciona gracias al trabajo voluntario de vecinos del barrio, encabezados por Karen Alejo, y no solo brindan alimentación sino acompañamiento social y contención.

Qué están necesitando

tierra de valientes Solidaridad con Tierra de Valientes. Para poder llevar adelante la cena, Tierra de Valientes solicita colaboración de la comunidad con: Pollo, papas, zanahorias, arvejas y mayonesa

Juguetes

Ropita de temporada y calzados

Golosinas

Leche, azúcar y cacao

Alimentos no perecederos Además, se entregarán regalitos navideños y un menú completo para que ninguna familia quede afuera de la celebración. Quienes deseen ayudar pueden comunicarse a los teléfonos: Juan: 3885758472 / Karen: 3884674788 La cena solidaria se convierte cada año en un abrazo colectivo para las familias del barrio, que atraviesan situaciones muy difíciles. Desde el merendero destacaron que “cada colaboración, por pequeña que sea, ayuda a que un niño pase una Navidad más feliz”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.