De apagar incendios y salvar vidas, a regalar sonrisas en Navidad: la loable tarea de los Bomberos de Maimará

Los Bomberos de Maimará vuelven a demostrar que su vocación va más allá de atender emergencias: este año impulsan una campaña solidaria y buscan ayuda.
Los Bomberos Voluntarios de Maimará muestran al pueblo jujeño que su solidaridad y vocación va mucho más allá de apagar incendios, salvar vidas y actuar ante emergencias.
Ahora comenzaron una campaña para reunir golosinas y armar bolsitas navideñas que serán entregadas a niñas y niños de distintas localidades de la Quebrada. Como cada año, recorrerán la región vestidos de Papá Noel y el Grinch para llevar alegría a cientos de familias durante la Navidad.
Sergio Farfán, jefe del cuerpo activo, habló con TodoJujuy.com y contó cómo se preparan para esta tradición que ya es sello del cuartel: “La idea es salir como Papá Noel, como hacemos todos los años. Somos el único cuartel en la provincia que recorre para Navidad lugares como Purmamarca, Tumbaya, Volcán, Huacalera, Maimará y Tilcara”, explicó.
Este año buscan ampliar el alcance del recorrido, por lo que solicitaron la colaboración de la comunidad.
“Queremos extendernos un poquito más, por eso pedimos colaboración de la gente. Queremos armar bolsitas navideñas para los chicos”, indicó.
El cuartel recibe:
caramelos
galletas
alfajores
chupetines
otras golosinas
Estas donaciones permitirán armar los paquetes que serán entregados durante el recorrido navideño del 25 de diciembre.
“Visitamos barrios, pesebres, hospitales y lugares donde trabaja la gente. Les llevamos alegría para que disfruten con sus familias. Salimos con Papá Noel y el Grinch, el mismo día de Navidad”, agregó Farfán.
El cuartel también informó que ya están abiertas las inscripciones para ser parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Maimará.
Las clases comenzarán el 21 de diciembre y los requisitos son:
Fotocopia de DNI
Certificado de residencia
Carnet sanitario
Constancia de secundario o alumno regular
Edad: 17 a 30 años
Clases los domingos de 15 a 21 h
Inscripción: del 13 de noviembre al 20 de diciembre de 2025
Consultas e inscripción: 3885402189
