domingo 30 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de noviembre de 2025 - 12:11
Amor.

De apagar incendios y salvar vidas, a regalar sonrisas en Navidad: la loable tarea de los Bomberos de Maimará

Los Bomberos de Maimará vuelven a demostrar que su vocación va más allá de atender emergencias: este año impulsan una campaña solidaria y buscan ayuda.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Solidaridad en Navidad de los Bomberos de Maimará.

Solidaridad en Navidad de los Bomberos de Maimará.

Lee además
Incendio en Monterrico video
Alarma.

Voraz incendio en Monterrico: el viento expandió las llamas de un depósito
Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta
Servicio.

Corte de agua en Alto Comedero: hasta qué hora y a qué sectores afecta

Ahora comenzaron una campaña para reunir golosinas y armar bolsitas navideñas que serán entregadas a niñas y niños de distintas localidades de la Quebrada. Como cada año, recorrerán la región vestidos de Papá Noel y el Grinch para llevar alegría a cientos de familias durante la Navidad.

Sergio Farfán, jefe del cuerpo activo, habló con TodoJujuy.com y contó cómo se preparan para esta tradición que ya es sello del cuartel: “La idea es salir como Papá Noel, como hacemos todos los años. Somos el único cuartel en la provincia que recorre para Navidad lugares como Purmamarca, Tumbaya, Volcán, Huacalera, Maimará y Tilcara”, explicó.

image
Solidaridad en Navidad de los Bomberos de Maimará.

Solidaridad en Navidad de los Bomberos de Maimará.

Este año buscan ampliar el alcance del recorrido, por lo que solicitaron la colaboración de la comunidad.

“Queremos extendernos un poquito más, por eso pedimos colaboración de la gente. Queremos armar bolsitas navideñas para los chicos”, indicó.

¿Qué donaciones se pueden acercar?

El cuartel recibe:

  • caramelos

  • galletas

  • alfajores

  • chupetines

  • otras golosinas

Estas donaciones permitirán armar los paquetes que serán entregados durante el recorrido navideño del 25 de diciembre.

“Visitamos barrios, pesebres, hospitales y lugares donde trabaja la gente. Les llevamos alegría para que disfruten con sus familias. Salimos con Papá Noel y el Grinch, el mismo día de Navidad”, agregó Farfán.

Para colaborar: 3885402189

Abiertas las inscripciones para Bomberos Voluntarios (2026)

El cuartel también informó que ya están abiertas las inscripciones para ser parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Maimará.

Las clases comenzarán el 21 de diciembre y los requisitos son:

  • Fotocopia de DNI

  • Certificado de residencia

  • Carnet sanitario

  • Constancia de secundario o alumno regular

  • Edad: 17 a 30 años

  • Clases los domingos de 15 a 21 h

  • Inscripción: del 13 de noviembre al 20 de diciembre de 2025

Consultas e inscripción: 3885402189

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Voraz incendio en Monterrico: el viento expandió las llamas de un depósito

Corte de agua en Alto Comedero: hasta qué hora y a qué sectores afecta

Jujuy sigue bajo doble alerta por calor extremo y fuertes tormentas: podrían volver a caer granizos

Censo para docentes y no docentes en Jujuy: cómo completar el formulario

Se hizo la Marcha del Orgullo en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Doble alerta en Jujuy.
SMN.

Jujuy sigue bajo doble alerta por calor extremo y fuertes tormentas: podrían volver a caer granizos

Por  Federico Franco

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy confirmó el primer refuerzo para la Primera Nacional 2026: quién es
Mercado.

Gimnasia de Jujuy confirmó el primer refuerzo para la Primera Nacional 2026: quién es

Impresionantes imágenes de la fuerte tormenta con caída de granizo en Jujuy video
Ahora.

Impresionantes imágenes de la fuerte tormenta con caída de granizo en Jujuy

Sigue el censo nacional para docentes y no docentes de escuelas (Foto ilustrativa)
Relevamiento.

Censo para docentes y no docentes en Jujuy: cómo completar el formulario

El comunicado de EJESA por los cortes de luz en San Salvador de Jujuy debido al temporal
Importante.

El comunicado de EJESA por los cortes de luz en San Salvador de Jujuy debido al temporal

¿Se casan? La foto de la China Suárez y Mauro Icardi que despertó rumores de compromiso
Farándula.

¿Se casan? La foto de la China Suárez y Mauro Icardi que despertó rumores de compromiso

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel