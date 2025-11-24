lunes 24 de noviembre de 2025

24 de noviembre de 2025 - 16:17
Cómo hacer el típico turrón casero para la Navidad

Falta un mes para la Navidad y aquí te contamos cómo preparar el típico turrón casero. Este dulce es un gran potencial en la cocina y es el ingrediente estrella de recetas fáciles.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Turrón casero: cómo hacerlo para Navidad.

Turrón casero: cómo hacerlo para Navidad.

Cuando pensamos en turrón, lo primero que nos viene a la mente es la Navidad. Este dulce puede convertirse en el ingrediente estrella de múltiples recetas fáciles y rápidas. Te contamos cómo hacerlo de la manera más simple.

image

Turrón casero: cómo hacerlo para Navidad

Para preparar vos mismo este postre que deleitará a toda la familia, debes tener en cuenta que el tiempo de preparación puede variar. Por otro lado, la receta está pensada para cuatro personas y contiene un aproximado de 230 kilocalorías.

Ingredientes para la masa:

  • 4 ½ harina preparada
  • 2 tazas de manteca
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 cucharada de sal
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 5 yemas
  • 1 cucharada de ajonjolí molido
  • 1 cucharada de anís en grano
  • 1 taza de leche
  • Agua de anís

Ingredientes para la miel:

  • 2 chancacas
  • 100 gr de higos secos
  • 6 tazas de azúcar
  • ½ taza de melocotones
  • ½ piña
  • 1 limón
  • 1 plátano
  • 2 membrillos
  • 1 naranja
  • 1 cáscara de naranja
  • 2 manzanas regulares
  • Canela y clavo de olor

Para preparar la masa primero hay que cernir la harina, mezclarla con sal, la manteca y el polvo de hornear. Amasar hasta obtener una masa uniforme. Colocarla sobre una mesa y hacer un hueco en centro para agregar las yemas, agua de anís, azúcar, ajonjolí y el anís.

image

Luego, hay que amasar todo hasta lograr una masa suave y uniforme. En este punto se debe dejar reposar durante 15 minutos aproximadamente. Una vez que la masa esté lista se debe realizar los bastones característicos del turrón a la medida deseada.

Colocar los bastones en una base enharinada, precalentar el horno a 180 grados y cuando esté listo, hornear la masa durante aproximadamente 40 minutos hasta que estén dorados. Luego, retirar del horno y dejarlos enfriar.

¿Cómo preparar la miel?

Primero hay que lavar toda la fruta manteniendo la piel, picarla y colocarla en una olla con siete litros de agua de modo que cubra todo el contenido. Agregar allí la chancaca, el clavo de olor y la canela.

Después, hervir hasta que la fruta se deshaga y la mezcla se haya reducido a la mitad, retirar la olla del fuego y dejar enfriar y colar el contenido y mezclarlo con el azúcar en una olla para cocinar nuevamente a fuego lento por aproximadamente dos horas.

¿Cómo armar bien el turrón?

Utilizar una fuente planta y colocar papel manteca como base. Ir colocando los bastones de masa horneados en una misma dirección, uno al lado de otro.

Hay que cubrir la parte superior con la miel, realizar el mismo procedimiento para hacer otra capa con bastones, esta vez de forma transversal y cubrir con miel. En la tercera capa se debe colocar grageas, frutas secas, ajonjolí o lo que gustes.

