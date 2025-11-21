Buscan padrinos navideños para más de 115 chicos de un comedor en Palpalá

El comedor Nolasco, ubicado en el barrio Las Tipas de Palpalá, lanzó una campaña solidaria para conseguir padrinos de regalos navideños para los chicos que asisten cada día. Las cartas ya están escritas y cada pedido apunta a necesidades básicas, en un espacio que sostiene a más de 115 niños con recursos pensados para 40.

La referente del comedor, Susana Bejarano , explicó en diálogo con Canal 4 que los chicos anotan pedidos muy concretos y alejados de cualquier lujo. “ Los niños piden cosas que necesitan de verdad. Piden útiles o alguna prenda para usar en las fiestas ”, señaló.

Bejarano remarcó que el sostén diario del comedor surge de un esfuerzo colectivo que no frena. “ Tenemos 2 o 3 mamás que se van todos los fines de semana a la feria para juntar verduras ”, contó. Ese trabajo permite que el menú llegue a cada plato, aunque la demanda crece cada semana.

La campaña busca padrinos que tomen una carta, preparen el regalo solicitado y lo entreguen antes de las fiestas para garantizar que cada niño reciba lo que pidió.

Buscan padrinos navideños Buscan padrinos navideños (imagen ilustrativa).

Velada solidaria el 8 de diciembre

Como refuerzo de la campaña, el comedor realizará una velada solidaria el 8 de diciembre. La entrada será libre y gratuita, y quienes asistan podrán colaborar con un alimento no perecedero para abastecer la cocina durante diciembre.

El encuentro invitará a la comunidad a conocer el trabajo del comedor y a sumar apoyo en un momento de alta demanda.

Cómo colaborar y dónde acercarse

Las personas que deseen ser padrinos o llevar alimentos pueden acercarse al comedor Nolasco, ubicado en manzana 17, lote 9, barrio Las Tipas – Palpalá.

Bejarano expresó su deseo de acompañar a los chicos en su crecimiento. “Me encanta verlos con ganas de avanzar. Quiero que tengan oportunidades y que un día sean excelentes profesionales”, sostuvo.