Buscan padrinos navideños para más de 115 chicos de un comedor en Palpalá

La referente del comedor, Susana Bejarano, explicó en diálogo con Canal 4 que los chicos anotan pedidos muy concretos y alejados de cualquier lujo. “Los niños piden cosas que necesitan de verdad. Piden útiles o alguna prenda para usar en las fiestas”, señaló.
Bejarano remarcó que el sostén diario del comedor surge de un esfuerzo colectivo que no frena. “Tenemos 2 o 3 mamás que se van todos los fines de semana a la feria para juntar verduras”, contó. Ese trabajo permite que el menú llegue a cada plato, aunque la demanda crece cada semana.
La campaña busca padrinos que tomen una carta, preparen el regalo solicitado y lo entreguen antes de las fiestas para garantizar que cada niño reciba lo que pidió.
Velada solidaria el 8 de diciembre
Como refuerzo de la campaña, el comedor realizará una velada solidaria el 8 de diciembre. La entrada será libre y gratuita, y quienes asistan podrán colaborar con un alimento no perecedero para abastecer la cocina durante diciembre.
El encuentro invitará a la comunidad a conocer el trabajo del comedor y a sumar apoyo en un momento de alta demanda.