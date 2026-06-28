La fiebre mundialista cruzó la frontera: qué compraron los argentinos en Bolivia

El Mundial 2026 no solamente se vive frente al televisor o en las redes sociales. En la frontera entre Argentina y Bolivi a , la pasión futbolera también se trasladó a los comercios, donde miles de argentinos cruzaron para comprar figuritas, camisetas, televisores y distintos productos vinculados a la Copa del Mundo.

Comercio. La crisis en Bolivia no frenó las compras de argentinos en la frontera con Bermejo

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Desde la zona de Bermejo, la periodista Victoria Arce Boedo aseguró que la demanda creció notablemente durante las últimas semanas y que algunos productos incluso llegaron a agotarse debido a la gran cantidad de compradores argentinos. “La venta de figuritas y álbumes fue impresionante. Mucha gente pasaba específicamente a comprar para completar el álbum del Mundial” , contó.

Uno de los productos más buscados fueron las figuritas y los álbumes del Mundial. Según relató la periodista, el interés fue tan grande que hubo momentos en los que algunos comerciantes bolivianos se quedaron sin stock. “Inclusive en algunos momentos se había cortado la venta porque habían comprado tanto desde este lado que no daban abasto”, explicó.

La demanda también generó un fenómeno adicional: aparecieron nuevos revendedores que compraban productos en Bolivia para luego comercializarlos en Argentina a precios más altos. “Había personas que pasaban a comprar y después revendían del lado argentino”, indicó.

Figuritas Figuritas del Mundial 2026.

Camisetas y merchandising mundialista

El entusiasmo por la Copa del Mundo también impulsó la compra de camisetas, accesorios y distintos artículos relacionados con las selecciones.

La diferencia cambiaria continúa siendo uno de los principales motivos que llevan a muchos argentinos a cruzar la frontera, especialmente en épocas de alta demanda. “Los precios siguen siendo convenientes por la diferencia entre el peso argentino, el peso boliviano y el dólar”, explicó Arce Boedo.

Los televisores, entre los productos más buscados

Además del merchandising, los televisores se convirtieron en uno de los artículos más demandados durante la previa y el desarrollo del Mundial. “Es impresionante la cantidad de televisores que compran los argentinos en Bolivia”, aseguró la periodista.

La búsqueda de pantallas más grandes o de modelos más económicos llevó a muchas familias a cruzar la frontera aprovechando las diferencias de precios. “No son tan caros como en comparación con los comercios locales y eso se aprovechó más en época de Mundial”, agregó.

Embed - VICTORIA ARCE BOEDO

El comercio en Bermejo mantuvo su movimiento

A pesar de la crisis económica y los problemas de abastecimiento registrados en otras regiones de Bolivia, el comercio en Bermejo continuó funcionando con normalidad. “Bermejo no se ha visto afectado en gran manera porque ellos dependen mucho del comercio argentino”, explicó Arce Boedo.

La periodista señaló que mientras algunas ciudades bolivianas sufrieron dificultades por la falta de combustible y productos, la actividad comercial en la frontera se sostuvo gracias al constante movimiento de compradores argentinos.