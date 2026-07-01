El dólar volvió a subir y alcanzó su valor más alto desde el año pasado

El dólar oficial subió por tercera jornada consecutiva y cerró este miércoles en $1.510 para la venta en el Banco Nación , diez pesos por encima del valor anterior y en su nivel más elevado desde el 24 de octubre.

Política Jesica Cirio pidió excluir el video de los dólares como prueba

País. A cuánto cerró el dólar este martes 30 de junio

La tendencia alcista también alcanzó al mercado mayorista, donde la divisa avanzó siete pesos, equivalente a un 0,5%, y terminó la rueda en $1.489. De esta manera, quedó muy cerca del récord nominal de $1.492 registrado en octubre del año pasado.

Durante los primeros tres días de la semana, el tipo de cambio mayorista acumuló un incremento de $12. En lo que va de 2026, sostiene una suba de $34, equivalente al 2,3%.

La jornada volvió a presentar un elevado volumen de operaciones. En el segmento de contado se negociaron USD 823,9 millones, superando por tercera rueda consecutiva los USD 800 millones.

dólar Dólar en Argentina.

Analistas del mercado atribuyeron el movimiento a una menor oferta de divisas, vinculada con la reducción de la liquidación del sector agroexportador y con un escenario internacional menos favorable para las economías emergentes.

El techo establecido por el Banco Central dentro del régimen de bandas cambiarias se ubicó en $1.808,13. El dólar mayorista quedó $319,13 por debajo de ese límite.

También subieron el blue y los financieros

El dólar blue acompañó el movimiento y aumentó diez pesos, hasta alcanzar los $1.525.

Los tipos de cambio financieros también operaron en alza. El contado con liquidación llegó a $1.577, con un incremento del 0,7%, y alcanzó su cotización más alta desde octubre.

En el mercado de futuros se realizaron operaciones equivalentes a USD 1.700 millones. El contrato con vencimiento a fines de julio bajó hasta los $1.507.

Los especialistas siguen con atención el posible impacto de la aceleración cambiaria sobre la inflación y los precios internos durante las próximas semanas.