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2 de julio de 2026 - 19:19
Jujuy.

El comunicado de la Unión Industrial de Jujuy por la crisis en el abastecimiento de gas

Desde la Unión Industrial de Jujuy advirtieron que la crisis en el abastecimiento de gas compromete la actividad industrial del NOA.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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El comunicado de la Unión Industrial de Jujuy por la crisis en el abastecimiento de gas (Foto ilustrativa) 

La Unión Industrial de Jujuy (UIJ) expresó en un comunicado su preocupación ante “la crítica situación generada por la restricción en el suministro de gas natural y el sostenido incremento de los costos energéticos, factores que hoy ponen en serio riesgo la continuidad de la actividad industrial en toda la región del Noroeste Argentino”.

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En el escrito difundido en las últimas horas, detallan que las recientes decisiones en materia de reordenamiento energético a nivel nacional “han impactado de manera directa en las provincias del NOA, provocando limitaciones severas en el abastecimiento de gas para el sector productivo”.

Agregaron en el detalle que “estas restricciones obligan a numerosas industrias a operar bajo esquemas mínimos o a evaluar la paralización total de sus procesos, con consecuencias económicas y sociales de alto impacto”.

Destacaron que en particular, la imposibilidad de contar con un suministro firme y previsible de gas “afecta de manera transversal a múltiples cadenas productivas regionales”, y apuntaron a la citrícola, azucarera, papelera, alimenticia y minera. “Todas ellas intensivas en el uso de energía para sostener sus niveles de producción y competitividad”.

El comunicado de la Unión Industrial de Jujuy por la crisis en el abastecimiento de gas (Foto ilustrativa)

El comunicado de la Unión Industrial de Jujuy por la crisis en el abastecimiento de gas (Foto ilustrativa)

Las otras opciones, inviables

Subrayaron que la situación se agrava cuando se suma la necesidad de recurrir al Gas Natural Licuado (GNL) en el mercado internacional, y detallan que “los valores actuales resultan completamente incompatibles con la estructura de costos de la industria local”.

“El precio del GNL, que alcanza niveles cercanos a los US$ 24 por millón de BTU, multiplica varias veces el costo del gas en condiciones normales, tornando inviable la continuidad de muchas actividades productivas”, subrayan.

“Este escenario no solo compromete la competitividad de las empresas del NOA, sino que pone en riesgo exportaciones estratégicas, el ingreso de divisas y la sustentabilidad de miles de puestos de trabajo. En regiones como la nuestra, donde muchas actividades son estacionales, cualquier interrupción en la producción tiene efectos irreversibles en el corto plazo”, señalaron en el comunicado.

Asimismo, marcaron que la incertidumbre en torno al acceso a la energía “desalienta inversiones, afecta la planificación productiva y debilita el entramado industrial regional, profundizando las asimetrías con otras zonas del país”.

El pedido de la Unión Industrial de Jujuy

Desde la Unión Industrial de Jujuy exhortaron a las autoridades provinciales a “gestionar ante la Nación adoptar medidas urgentes y efectivas que garanticen el abastecimiento de gas a la industria en condiciones previsibles y a costos razonables. Resulta imprescindible preservar la capacidad productiva del NOA y evitar que una coyuntura energética adversa derive en una crisis estructural de largo plazo”.

Para cerrar el comunicado dado a conocer en estas horas, insisten en que “la industria es un pilar fundamental del desarrollo regional y del empleo genuino. Su sostenimiento debe ser una prioridad en la agenda energética nacional”.

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