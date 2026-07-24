Chicoana será escenario del primer Encuentro de 4×4 Off Road, una propuesta que reunirá el domingo 9 de agosto a propietarios y fanáticos de vehículos todo terreno. La jornada se desarrollará en un predio preparado con un circuito de obstáculos y diferentes superficies.
Chicoana se prepara para el primer Encuentro de 4x4 Off Road con un circuito extremo
La localidad de Chicoana se convertirá en punto de encuentro para los fanáticos del off road con la primera edición de un desafío pensado para vehículos todo terreno. El evento, previsto para el domingo 9 de agosto, ofrecerá un circuito con distintas superficies y obstáculos, combinando aventura, naturaleza y la adrenalina del mundo motor.
El encuentro estará abierto a propietarios de vehículos 4×4 y camionetas preparadas para este tipo de recorridos, pero también invitará a quienes disfrutan de la actividad como aficionados. Según informaron desde la organización, la jornada apunta a reunir a participantes y fanáticos en torno a una experiencia de aventura y conducción extrema.
La propuesta contará con un recorrido diseñado para los amantes del off road, que incluirá tramos de río, barro, arena y zonas con pendientes y desniveles. El objetivo será que los conductores puedan demostrar las prestaciones de sus vehículos en distintos escenarios de manejo todoterreno.
Bajo el lema “Vení a poner a prueba tu vehículo”, el encuentro reunirá en un mismo circuito diferentes desafíos habituales del manejo off road. Desde la organización destacaron que se trata de la primera propuesta de estas características que se realiza en Chicoana, con una jornada pensada para los fanáticos del 4×4 y la aventura.
La pista diseñada para el encuentro incluirá obstáculos naturales y desafíos armados por la organización, con el objetivo de medir la resistencia de los vehículos y la habilidad de quienes se animen al recorrido. Los participantes deberán superar diferentes terrenos propios de las travesías extremas.
Más allá de los desafíos sobre el terreno, los encuentros off road buscan reunir a una comunidad de aficionados alrededor de una misma pasión. Circuitos, exhibiciones, travesías y charlas entre conductores forman parte de una experiencia que combina aventura y compañerismo.
Con este encuentro, Chicoana suma una nueva propuesta vinculada al turismo de aventura y las actividades al aire libre. La localidad, reconocida por sus celebraciones tradicionales y culturales durante el año, incorporará así una jornada destinada a los amantes de los vehículos todo terreno y la exploración.
Quienes estén interesados en participar del encuentro o conocer más detalles sobre la actividad podrán comunicarse con la organización al 3874 52-4000, donde recibirán información sobre la convocatoria y las condiciones para sumarse.
Los circuitos en la geografía salteña
La provincia cuenta con distintos escenarios para la práctica del off road, desde rutas de montaña hasta senderos naturales que atraen a fanáticos de camionetas 4×4, motos y cuatriciclos. Los recorridos por la Cuesta del Obispo, los accesos hacia Cachi y las propuestas en Chicoana forman parte de una oferta que combina aventura, naturaleza y conducción extrema.
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