viernes 24 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de julio de 2026 - 18:00
Local

Chicoana se prepara para el primer Encuentro de 4x4 Off Road con un circuito extremo

La localidad salteña de Chicoana será escenario del primer Encuentro de 4×4 Off Road, que se realizará el próximo domingo 9 de agosto. Los detalles, en la nota.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Chicoana se prepara para el primer Encuentro de 4x4 Off Road con un circuito extremo.&nbsp;

Chicoana se prepara para el primer Encuentro de 4x4 Off Road con un circuito extremo. 

Chicoana será escenario del primer Encuentro de 4×4 Off Road, una propuesta que reunirá el domingo 9 de agosto a propietarios y fanáticos de vehículos todo terreno. La jornada se desarrollará en un predio preparado con un circuito de obstáculos y diferentes superficies.

Lee además
Bolivia superó la barrera de los US$14.000 millones en deuda externa. 
Internacional

Bolivia superó la barrera de los US$14.000 millones en deuda externa
Bolivia: arrestaron a un responsable por los incendios forestales registrados en Tarija. 
Internacional

Bolivia: arrestaron a un responsable por los incendios forestales registrados en Tarija

Chicoana se prepara para el primer Encuentro de 4x4 Off Road con un circuito extremo

La localidad de Chicoana se convertirá en punto de encuentro para los fanáticos del off road con la primera edición de un desafío pensado para vehículos todo terreno. El evento, previsto para el domingo 9 de agosto, ofrecerá un circuito con distintas superficies y obstáculos, combinando aventura, naturaleza y la adrenalina del mundo motor.

El encuentro estará abierto a propietarios de vehículos 4×4 y camionetas preparadas para este tipo de recorridos, pero también invitará a quienes disfrutan de la actividad como aficionados. Según informaron desde la organización, la jornada apunta a reunir a participantes y fanáticos en torno a una experiencia de aventura y conducción extrema.

La propuesta contará con un recorrido diseñado para los amantes del off road, que incluirá tramos de río, barro, arena y zonas con pendientes y desniveles. El objetivo será que los conductores puedan demostrar las prestaciones de sus vehículos en distintos escenarios de manejo todoterreno.

Bajo el lema “Vení a poner a prueba tu vehículo”, el encuentro reunirá en un mismo circuito diferentes desafíos habituales del manejo off road. Desde la organización destacaron que se trata de la primera propuesta de estas características que se realiza en Chicoana, con una jornada pensada para los fanáticos del 4×4 y la aventura.

La pista diseñada para el encuentro incluirá obstáculos naturales y desafíos armados por la organización, con el objetivo de medir la resistencia de los vehículos y la habilidad de quienes se animen al recorrido. Los participantes deberán superar diferentes terrenos propios de las travesías extremas.

Más allá de los desafíos sobre el terreno, los encuentros off road buscan reunir a una comunidad de aficionados alrededor de una misma pasión. Circuitos, exhibiciones, travesías y charlas entre conductores forman parte de una experiencia que combina aventura y compañerismo.

Con este encuentro, Chicoana suma una nueva propuesta vinculada al turismo de aventura y las actividades al aire libre. La localidad, reconocida por sus celebraciones tradicionales y culturales durante el año, incorporará así una jornada destinada a los amantes de los vehículos todo terreno y la exploración.

Quienes estén interesados en participar del encuentro o conocer más detalles sobre la actividad podrán comunicarse con la organización al 3874 52-4000, donde recibirán información sobre la convocatoria y las condiciones para sumarse.

Los circuitos en la geografía salteña

La provincia cuenta con distintos escenarios para la práctica del off road, desde rutas de montaña hasta senderos naturales que atraen a fanáticos de camionetas 4×4, motos y cuatriciclos. Los recorridos por la Cuesta del Obispo, los accesos hacia Cachi y las propuestas en Chicoana forman parte de una oferta que combina aventura, naturaleza y conducción extrema.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bolivia superó la barrera de los US$14.000 millones en deuda externa

Bolivia: arrestaron a un responsable por los incendios forestales registrados en Tarija

Los incendios forestales avanzan sin control y golpean a Bolivia

Tensión en Santiago del Estero: un tucumano atropelló a cuatro personas tras la final

Lo que se lee ahora
Bolivia superó la barrera de los US$14.000 millones en deuda externa. 
Internacional

Bolivia superó la barrera de los US$14.000 millones en deuda externa

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Choque y vuelco en Coronel Arias. video
Jujuy.

Violento choque en General Arias: un auto terminó volcado

Palta Carumbé (Foto: Bichos de Campo)
Jujuy.

Descubrieron una nueva variedad de palta en Jujuy y es furor en el mercado

Caso de abuso contra menores de edad
Jujuy.

Imputaron por abuso sexual a una mujer que habría alcoholizado a una menor

Elementos para la Pachamama  video
Jujuy.

Cuánto cuesta preparar la Pachamama este año: hubo aumentos con respecto al 2025

Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy
Jujuy.

Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel