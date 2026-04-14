Salió de Jujuy con 11 kilos de cocaína y lo detuvieron en Santiago del Estero

Un auto que partió desde Jujuy terminó bajo investigación judicial luego de un operativo de Gendarmería Nacional en Santiago del Estero . El procedimiento permitió descubrir más de 11 kilos de cocaína ocultos en distintos sectores del vehículo, cuyo conductor quedó detenido.

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El hecho se registró sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Colonia Dora, en el departamento Avellaneda. Allí, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Pinto”, dependiente del Escuadrón 59, realizaron un control de rutina sobre un Volkswagen Fox que circulaba con destino a Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe.

Durante la inspección, el rodado llamó la atención de los uniformados, lo que derivó en un control más exhaustivo que permitió avanzar en el hallazgo de la sustancia ilegal.

Salió de Jujuy con cocaína (2)

El vehículo había salido desde la provincia de Jujuy y recorría un trayecto habitual dentro del corredor del norte argentino. Ese dato encendió las alertas en el operativo, ya que la Ruta 34 concentra un alto flujo vehicular.

Al momento del control, intervino un can detector de narcóticos que marcó la posible presencia de estupefacientes en el interior del auto. Esa señal activó el protocolo de inspección.

Los gendarmes utilizaron un escáner móvil que permitió detectar anomalías en la estructura del rodado, lo que derivó en una revisión más detallada.

Salió de Jujuy con cocaína (1)

Dónde escondían la droga

Durante la requisa, los efectivos encontraron diez paquetes rectangulares ocultos en distintos sectores del vehículo. Parte de la carga se encontraba en el sistema de ventilación del aire acondicionado.

También hallaron envoltorios en la rueda de auxilio y debajo del asiento trasero, lo que evidenció una maniobra de ocultamiento distribuida en varias partes del auto.

En presencia de testigos, el personal realizó la prueba de campo Narcotest, que confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 11 kilos con 964 gramos.

Tras el hallazgo, el Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero intervino en la causa. La Justicia ordenó la detención inmediata del conductor del vehículo.

Además, dispuso el secuestro de la droga, del automóvil y de otros elementos que podrían resultar de interés para la investigación.