"Estuvimos varados afuera": qué contó un pasajero del vuelo afectado en Jujuy

La amenaza de bomba que alteró la actividad en el aeropuerto de Jujuy impactó en la programación de vuelos, y consecuentemente también en quienes tenían previsto viajar. Entre ellos, un pasajero que debía volar a Buenos Aires y terminó varado, sin certezas sobre su situación.

El hombre relató que tenía su pasaje confirmado para un vuelo que debía salir a las 14:10, pero al llegar al aeropuerto se encontró con un escenario completamente distinto. “Dos y diez tenía que salir. Llegué y no nos dejaban entrar por la amenaza de bomba”, aseguró.

Según contó, nunca llegó a subir al avión ni siquiera a ingresar a la terminal aérea, ya que el acceso estaba restringido. “Estuvimos varados afuera, no dejaban pasar ni los taxis ni nada”, puntualizó.

El pasajero explicó que todo ocurrió en medio del operativo de seguridad, que incluyó restricciones en los accesos y la paralización de la actividad en el lugar.

Embed - Filas, demoras y pasajeros esperando en el aeropuerto de Jujuy Sin respuestas y con el viaje en pausa Con el paso de las horas, la incertidumbre fue creciendo. El vuelo finalmente fue cancelado y los pasajeros debieron reorganizar sus planes. “Ahora cancelaron, ese es el problema”, aseguró. Además, cuestionó la falta de información clara sobre cómo continuar: “Estoy haciendo fila para ver qué nos dicen”. Aeropuerto - Amenaza de bomba Sábado 114 (2)

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