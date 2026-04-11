"Estuvimos varados afuera": qué contó un pasajero del vuelo afectado en Jujuy

El hombre relató que tenía su pasaje confirmado para un vuelo que debía salir a las 14:10, pero al llegar al aeropuerto se encontró con un escenario completamente distinto. “Dos y diez tenía que salir. Llegué y no nos dejaban entrar por la amenaza de bomba”, aseguró.
Según contó, nunca llegó a subir al avión ni siquiera a ingresar a la terminal aérea, ya que el acceso estaba restringido. “Estuvimos varados afuera, no dejaban pasar ni los taxis ni nada”, puntualizó.
El pasajero explicó que todo ocurrió en medio del operativo de seguridad, que incluyó restricciones en los accesos y la paralización de la actividad en el lugar.
Embed - Filas, demoras y pasajeros esperando en el aeropuerto de Jujuy
Sin respuestas y con el viaje en pausa
Con el paso de las horas, la incertidumbre fue creciendo. El vuelo finalmente fue cancelado y los pasajeros debieron reorganizar sus planes. “Ahora cancelaron, ese es el problema”, aseguró.
Además, cuestionó la falta de información clara sobre cómo continuar: “Estoy haciendo fila para ver qué nos dicen”.