14 de agosto de 2025 - 09:25
Crimen.

El lunes llega el resto del equipo de antropología forense para comenzar con las excavaciones

El fiscal regional, Guillermo Beller, lo anunció en la última conferencia de prensa del Ministerio Público de la Acusación. Buscan encontrar más pruebas.

Por  María Florencia Etchart
matias jurado beller (1)

Llega a Jujuy la otra parte del equipo de antropología forense

Entre los datos importantes y las últimas informaciones sobre la causa, Beller adelantó que el próximo lunes 18 de agosto llega a la provincia la otra parte del equipo de antropología forense: “El grupo de profesionales se va a completar el lunes, ya hay gente de Nación que vino con un geo radar con el cual se puede medir si es que en el suelo hubo movimientos significativos en los últimos seis meses. Detecta entre dos metros o más de profundidad y si hay elementos extraños en el suelo”, explicó el fiscal regional.

Beller dijo también que la idea es, con parte del equipo, durante estos días ir realizando las marcaciones correspondientes, para que cuando llegue el resto de la gente el lunes que viene, se dé inicio a las excavaciones. “Queremos ver cuáles son las zonas que pueden tener algunos de estos movimientos”.

Finalmente, si bien Guillermo Beller no confirmó qué día van a comenzar con las excavaciones y demás operativos en la zona, sí reafirmó que estarán con todo el equipo completo desde el próximo lunes en Jujuy. “Va a depender también de las condiciones climáticas”, afirmó.

