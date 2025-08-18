Caso Matías Jurado: llegó a Jujuy el Equipo Argentino de Antropología Forense

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llegó a Jujuy para seguir con la investigación en la causa de Matías Jurado , el presunto asesino serial de Alto Comedero. Los especialistas buscan evidencias sobre nuevas víctimas.

La llegada de los profesionales fue confirmada a TodoJujuy desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) , quien con el fiscal Gustavo Beller investiga la causa de la desaparición y muerte de varias personas. Primero analizarán los informes adjuntados , para luego seguir con excavaciones y rastrillajes en la vivienda de Alto Comedero.

Además, un entomólogo forense de Gendarmería analizará los bichos encontrados en el domicilio del acusado para determinar si existen evidencias que puedan determinar otras pruebas para esclarecer si hubo más crímenes.

Confirmaciones en el caso Matías Jurado

Tras las pruebas de ADN, se logró confirmar la identidad de los restos óseos encontrados en la vivienda: los restos encontrados corresponden a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro González, ambos desaparecidos en julio pasado.

En el marco de las investigaciones, ahora se busca establecer si Matías Jurado está detrás también de las desapariciones de Juan Carlos González, un hombre de 60, Juan José Ponce de 51 y también de Miguel Ángel Quispe de 60.

Qué hará el entomólogo

El trabajo del entomólogo forense será clave para avanzar en la investigación, tratando de determinar, a partir de los insectos presentes en los restos humanos, con precisiones sobre tiempo, espacio y posibles detalles sobre los supuestos asesinatos.