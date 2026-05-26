Así es el truco casero para perfumar la casa de forma económica

El truco casero para perfumar la casa de forma económica.

El invierno suele ser la temporada en la que abundan los cítricos , y una de las ventajas es que las cáscaras de limón y mandarina pueden reutilizarse antes de desecharse. Este truco , conocido como “ simmer pot ”, consiste en aprovechar ingredientes naturales para liberar sus aromas en la casa mediante la cocción suave.

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La técnica del “ simmer pot ” —también llamada en español “ olla aromática ”— se volvió cada vez más popular como una alternativa para reaprovechar cáscaras de frutas y obtener un ambientador más natural . Su procedimiento es muy sencillo: consiste en colocar distintos ingredientes de origen natural en agua y llevarlos a un hervor suave y prolongado .

Se suelen usar frutas cítricas como mandarina, naranja, pomelo o limón, junto a flores aromáticas.

De esta manera, a medida que se genera vapor , los aromas se desprenden de forma gradual y delicada , sin recurrir a aerosoles ni productos artificiales .

Por lo general, el “ simmer pot ” suele elaborarse utilizando ingredientes tales como:

Rodajas de naranja o limón

Canela en rama

en rama Clavo de olor

de Anís estrellado

Romero o menta

o menta Vainilla

Manzana

Jengibre

Esta técnica resulta especialmente útil durante el otoño y el invierno, ya que ayuda a crear ambientes más cálidos y acogedores dentro del hogar. A su vez, se presenta como una opción más sostenible frente al uso de velas perfumadas.

El truco casero clave para perfumar tu hogar.

Cómo hacer un simmer pot de mandarina y limón de manera sencilla

Se pueden emplear ingredientes disponibles en casa; entre los más habituales se sugieren los siguientes:

Cáscaras de 1 limón y 1 mandarina

1–2 ramas de canela.

2–3 tazas de agua (puede variar de acuerdo al tamaño de la olla y el tiempo de uso).

(puede variar de acuerdo al tamaño de la olla y el tiempo de uso). Se pueden añadir clavos de olor o un chorrito de esencia de vainilla a gusto.

Descubrí cómo funciona la económica práctica de simmer pot y cuáles son las cáscaras que pueden tener una segunda oportunidad.

El paso a paso de la preparación es el siguiente:

En primer lugar, enjuagá cuidadosamente las cáscaras de los cítricos y cortalas en tiras para potenciar la salida de su fragancia .

las y cortalas en para potenciar la salida de su . Luego, colocá todos los ingredientes dentro de una olla , cubrilos con agua y llevá la preparación a punto de hervor ; una vez que alcance la ebullición , bajá el fuego al mínimo .

dentro de una , cubrilos con y llevá la preparación a ; una vez que alcance la , bajá el . A continuación, dejá que el vapor generado durante la cocción vaya liberando los aromas de manera progresiva .

durante la vaya liberando los de manera . El preparado puede mantenerse en el fuego durante el tiempo que se desee, incorporando agua de forma periódica para evitar que se consuma por completo y los ingredientes se quemen.

El invierno es la época de los cítricos y lo mejor es que las cáscaras de limón y mandarina pueden tener una segunda oportunidad antes de ir a la basura.