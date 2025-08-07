jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 20:11
País.

Vuelve a reunirse la comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda Libra

La oposición logró destrabar una situación política y legislativa estancada al reactivar la comisión encargada de indagar el escándalo Libra.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Escándalo de la criptomoneda Libra﻿.

Escándalo de la criptomoneda Libra﻿.

La oposición en la Cámara de Diputados logró reabrir la comisión investigadora dedicada al escándalo de la criptomoneda Libra, detenida por más de tres meses. La iniciativa fue aprobada con 135 votos a favor, frente a una fuerte resistencia del oficialismo y del bloque PRO.

Lee además
Mauricio Macri.
País.

Escándalo de la criptomoneda Libra: fuerte crítica de Mauricio Macri a Javier Milei
el senado rechazo crear una comision investigadora por el caso de la criptomoneda $libra
Política.

El Senado rechazó crear una comisión investigadora por el caso de la criptomoneda $Libra

La medida busca superar la parálisis en la comisión, reformular la reglamentación vigente y garantizar la elección de autoridades, aspectos fundamentales que impedían que la investigación avance.

Se acordó que un plenario de dos comisiones legislativas (Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento) sesionará el próximo martes a las 17h para definir los mecanismos de elección y los criterios de desempate.

El escándalo de $LIBRA: qué es un memecoin y cómo se infló el precio de la criptomoneda.
Esc&aacute;ndalo de la criptomoneda Libra.

Escándalo de la criptomoneda Libra.

Comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $Libra

La comisión fue creada el 8 de abril, con el propósito de investigar el rol del presidente Javier Milei en la difusión del token de inversión $Libra por redes sociales —una iniciativa de empresarios como Mauricio Novelli, Hayden Davis y Julian Peh— que luego fue eliminada tras desplomarse la operación.

El debate clave radica en que la comisión no pudo funcionar por la falta de designación de autoridades, derivada de un empate de votos entre oficialistas y opositores. El oficialismo alega que la comisión caducó luego de 90 días, pero la oposición sostiene que jurídicamente sigue vigente y reclama avanzar con la investigación.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy jueves 7 de agosto

