Canal 4 transmitirá la Cena Blanca 2025 desde las 19:30 en una cobertura especial

La transmisión de la Cena Blanca 2025 comenzará hoy a las 19:30 por Canal 4, que ofrecerá una cobertura especial destinada exclusivamente a sus clientes. Desde Ciudad Cultural, el equipo periodístico seguirá de cerca la celebración reprogramada, mostrando en directo la llegada de los estudiantes, el paso por la pasarela y los momentos más esperados de la noche.

Canal 4 acompañará una vez más a los egresados jujeños en una de las tradiciones más importantes del calendario escolar. La señal presentará una cobertura en vivo desde Ciudad Cultural, donde Charly García y Agus Medi estarán a cargo de la transmisión especial, siguiendo minuto a minuto el desarrollo del evento.

El canal mostrará los instantes más emotivos de la jornada: la preparación de los estudiantes, su paso por la pasarela, las reacciones de las familias y los momentos destacados de una ceremonia que, tras la reprogramación por las condiciones climáticas, reúne nuevamente a miles de jóvenes de la Promo 2025.

Cobertura de la Cena Blanca La propuesta apunta a que quienes no puedan asistir tengan la posibilidad de vivir la celebración desde sus hogares. Canal 4 acompañará a los egresados con imágenes, testimonios y una mirada cercana a la emoción que caracteriza esta noche tan esperada.

Detalles de la Cena Blanca 2025 El evento se realizará en el predio de Ciudad Cultural. Hasta el momento se confirmó la presencia de 3.900 egresados. Desde la organización explicaron que el esquema de ingresos será por turnos operativos dentro del predio para ordenar la noche. En tanto, se prevé que en las próximas horas se de a conocer el orden de pasada de cada institución educativa. Asimismo, el menú ya fue elegido por voto estudiantil y este año ganó el “Menú Joven”: lo que implica una recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips; plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre; bebida sin alcohol libre y pata flambeada para el cierre.

