sábado 06 de diciembre de 2025

6 de diciembre de 2025 - 11:39
Expectativa

Cena Blanca 2025: autoridades del Ente supervisaron el predio de Ciudad Cultural

Autoridades del Ente Autárquico Permanente supervisaron el predio de la Cena Blanca 2025 para garantizar seguridad y el desarrollo del evento.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
En la mañana de este sábado 6 de diciembre realizaron un recorrido por el predio donde se llevará a cabo la Cena Blanca, con el objetivo de verificar las condiciones generales del lugar y garantizar el normal desarrollo del evento. Participaron integrantes de la Comisión de Respaldo junto a autoridades y docentes del Colegio Santa Bárbara, la Escuela de Comercio N.° 2, el Secundario 34 y el establecimiento Marina Vilte.

Tranquilidad para egresados y docentes

Por parte del Ente Autárquico Permanente estuvieron presentes el presidente Martín Meyer, la directora Belén Perdomenico y el coordinador Federico Eleit, quienes acompañaron la visita y explicaron a los equipos directivos las medidas de organización y seguridad previstas. Durante el recorrido se revisaron accesos, sectores de circulación, espacios destinados a estudiantes y acompañantes, así como los dispositivos de control y prevención dispuestos para la jornada.

Según se informó, la instancia permitió brindar mayor tranquilidad a docentes y estudiantes respecto al desarrollo de la Cena Blanca, al detallar el operativo coordinado entre el Ente, las instituciones educativas y los organismos intervinientes. El objetivo central es que la celebración se realice en un marco de orden y cuidado, garantizando condiciones adecuadas para todos los participantes.

