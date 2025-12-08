"Pasado por agua"

No recuerdo antecedentes de una situación similar ocurrida en el marco de la Cena Blanca capitalina.

Una vez más, la empatía y la solidaridad de los jujeños se hicieron notar. En las redes sociales comenzaron a aparecer ofrecimientos para peinar y maquillar de forma gratuita, lo que ayudó a mitigar el enorme daño que las condiciones climáticas generaron en los organizadores, en los chicos y en las familias, quienes habían realizado un gran esfuerzo para que todo saliera bien el día viernes.

Por suerte, el sábado se presentó más amigable y permitió que los jóvenes egresados del nivel medio pudieran lucirse y disfrutar de una noche soñada, en el marco de una escenografía jamás antes montada para un evento de esta naturaleza.

Párrafo aparte para la actitud carroñera de algunos sectores políticos que buscaron sacar provecho de una situación inesperada que nos preocupó a todos y que al final pudo salir bien con el apoyo de toda la ciudadanía.

Cena Blanca 2025 (34) Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

Continúa el affaire en AFA

En la semana que pasó, lejos de calmarse, la situación de la AFA y, especialmente, la de su titular, “Chiqui” Tapia, continuó complicándose a partir de la aparición de nuevos testimonios y pruebas sobre el manejo irregular del dinero en la entidad madre del fútbol argentino.

Específicamente, en los últimos días salieron a la luz fotos satelitales de tres importantes mansiones en Cardales, en San Isidro y en Exaltación de la Cruz, que serían propiedad del mandatario de la AFA.

Otro integrante de la AFA que comenzó a enfrentar complicaciones es el tesorero de la entidad y mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino, quien quedó fuertemente involucrado en distintas investigaciones periodísticas.

En medio de diversas revelaciones, apareció una fastuosa mansión en Pilar que, según declaraciones de Daniel Angelici, sería propiedad de Toviggino, a pesar de que figura a nombre de Ana Lucía Conte y Luciano Nicolás Pantano, madre e hijo y accionistas de la firma Real Central SRL -una distribuidora de bebidas cuyo capital social no supera los 58 millones de pesos-, quienes no tendrían capacidad económica para ser propietarios del mencionado inmueble.

Por otro lado, una investigación periodística de La Nación+ mostró un hotel de gran envergadura ubicado sobre la Ruta 9, en un sitio conocido como “El Puestito”. Se trata de un establecimiento de lujo llamativo y de comportamiento inusual, ya que prácticamente no se logra conseguir habitaciones a través de las redes sociales y, cuando se intenta hacerlo de manera presencial, el hotel aparece casi vacío.

En Santiago del Estero se comenta que el mencionado establecimiento habría sido construido para entregárselo a la esposa de Toviggino, como parte del acuerdo derivado de una separación.

En este contexto, la situación de Ariel Vallejo, allegado a Tapia, y de la firma Sur Finanzas parece cada vez más compleja.

La empresa debe justificar más de 800 mil millones de pesos, producto de fondos recibidos a través de billeteras virtuales que fueron convertidos en Bitcoin, en operaciones realizadas por personas absolutamente insolventes o incluso inexistentes.

Todo lo expuesto recién comienza a tener su correlato en la Justicia, ámbito natural en el cual deberán dilucidarse todas las irregularidades que rodean a la Asociación del Fútbol Argentino, y no en el plano político, donde se intentó instalar la discusión.

En este sentido, el presidente Javier Milei habría comenzado a comprender mejor el conflicto y a advertir que lo más conveniente es mantenerse al margen, como un observador cercano, evitando involucrarse políticamente en un terreno que no debería ser el espacio de definición.

No obstante de esto, el haber dejado de participar en el sorteo de la Copa del Mundo podría ser interpretado como un error político que generó malestar en la Casa Blanca.

A mi entender, debieron extremarse los recaudos necesarios para evitar un cruce con Chiqui Tapia y que Milei sea parte de una ceremonia que concentró durante horas la atención del mundo.

Retorno a los mercados

En la semana que pasó, otro título para destacar fue el regreso de la Argentina a los mercados de capitales.

La provincia de Santa Fe, por ejemplo, colocó un bono por 800 millones de pesos, a una tasa del 8,10 por ciento y a un plazo de nueve años, bajo legislación de Nueva York y con pago de cupones de intereses anuales. Por esta operación, la provincia del centro del país recibió ofertas por 1.800 millones de pesos, aunque adjudicó solamente 800 millones.

Esta situación habla a las claras del interés que existe en el mercado por comprar deuda argentina, lo que a su vez da cuenta de la confianza que se va generando en el país.

En paralelo, el Gobierno nacional anunció la emisión de un bono con vencimiento en 2029 por 4.000 millones de dólares, destinado a afrontar pagos previstos para enero de 2026. El instrumento contará con un cupón de interés del 6,5 por ciento anual y se emitirá bajo legislación local.

Este bono constituye, posiblemente, una respuesta a la advertencia realizada por el Fondo Monetario Internacional, a través de Kristalina Georgieva y de su vocera, Julie Kozack, sobre la necesidad de acumular reservas y de que esta situación permita a la Argentina ofrecer mayores garantías.

Dicha advertencia habría sido tomada en cuenta por el ministro Luis Caputo y, según sostienen muchos analistas, es la explicación de la emisión del mencionado bono.

De todas maneras, la posibilidad de emitir deuda - como ya lo hizo la Ciudad de Buenos Aires, ahora Santa Fe y próximamente la Nación- está vinculada a la baja del riesgo país. Un indicador que, de perforar los 600 puntos, habilitará un escenario más propicio para salir al mercado a colocar deuda en mejores condiciones.

Sesiones extraordinarias

En el ámbito legislativo nacional, asumieron los legisladores nacionales elegidos el pasado mes de octubre, y La Libertad Avanza, el partido del presidente Milei, se convirtió en la primera minoría en la Cámara de Diputados.

Ahora se espera que este martes el Poder Ejecutivo nacional publique el decreto correspondiente para convocar a sesiones extraordinarias durante el resto del año y el inicio del próximo.

El temario previsto para ser tratado en el Congreso incluiría el Presupuesto, la Reforma Laboral, la Reforma Impositiva y la Reforma del Código Penal.

Recambio legislativo en Jujuy

A nivel provincial, prestaron juramento en la Legislatura de Jujuy los diputados electos en las elecciones provinciales del mes de mayo.

La nueva conformación del Parlamento provincial quedó integrada por veinticinco legisladores del Frente Jujuy Crece, nueve del Frente Justicialista, siete de La Libertad Avanza, cinco del Frente de Izquierda y dos del Frente Primero Jujuy.

En este marco, un punto para resaltar es la reacción tardía de Noemí Isasmendi y Juan Manuel Soler para solicitar la conformación de un bloque propio y no integrar el Frente Justicialista, lo cual que le permitió al bloque que conduce Rubén Rivarola conservar nueve bancas y participar de la distribución de las autoridades de una manera diferente.

De hecho, si Isasmendi y Soler se hubieran apartado del bloque del PJ, La Libertad Avanza habría alcanzado la misma cantidad de bancas que el Frente Justicialista y podría haberle disputado al justicialismo la vicepresidencia segunda, situación que finalmente no ocurrió.

Finalmente, vale que acotar que la presidencia del cuerpo, lógicamente, sigue en la persona de Alberto Bernis. La vicepresidencia primera recayó en la figura de Mario Fiad de “Jujuy Crece”, en tanto que la vicepresidencia segunda será potestad de Martín Fellner del PJ.

Hasta aquí algunas de las noticias destacadas de la última semana.

¡Feliz lunes para todos!