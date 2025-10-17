viernes 17 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de octubre de 2025 - 19:28
Peligro.

Los incendios en Ledesma afectaron a más de 1500 hectáreas

Sigue el combate a los incendios en el departamento Ledesma, que ya afectaron a más de 1500 hectáreas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Los incendios en Ledesma afectaron a más de 1500 hectáreas

Los incendios en Ledesma afectaron a más de 1500 hectáreas

Brigadistas de la provincia y del NOA, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, trabajan en el combate de los incendios del departamento Ledesma, que afecta a varias zonas y a decenas de hectáreas.

Lee además
Incendios forestales en Jujuy - Foto de archivo
Impactante.

Incendios forestales en Jujuy: se quemaron 3.180 hectáreas más con respecto al 2024
alerta por indices extremos de riesgo de incendios forestales en jujuy
Precaución.

Alerta por índices extremos de riesgo de incendios forestales en Jujuy

Dos aviones hidrantes, un avión vigía y un helicóptero con helibalde, provistos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, trabajan para combatir las llamas. Además, trabajan más de 30 brigadistas de las Bases de El Brete, Palma Sola, San Pedro y Humahuaca.

Los incendios en Ledesma afectaron a más de 1500 hectáreas
Los incendios en Ledesma afectaron a más de 1500 hectáreas

Los incendios en Ledesma afectaron a más de 1500 hectáreas

También colaboran 30 combatientes de las Brigadas Nacionales de la región NEA y Centro; y brigadistas de ICE Parque Nacional Calilegua, además de personal de la Policía Rural y Ambiental, de Seguridad Vial, de Jujuy Hidrocarburos; y el Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME).

El estado de los tres incendios

Sobre el incendio denominado "El Cruce", que se inició en la intersección de la Ruta Provincial N° 1 y la Ruta Nacional N° 34, detallaron autoridades del Ministerio de Ambiente que se encuentra activo, afectando una superficie de 1200 hectáreas, en su mayoría de bosque nativo en un 70% y pastizales y cultivos en el 30% restante.

El incendio denominado "Poste" ubicado en Yuto, está activo pero controlado, y se están realizando todos los trabajos para que no avance más, hasta tanto pueda ser declarado como extinto. El fuego afectó unas 208 hectáreas de bosque nativo.

Los incendios en Ledesma afectaron a más de 1500 hectáreas
Los incendios en Ledesma afectaron a más de 1500 hectáreas

Los incendios en Ledesma afectaron a más de 1500 hectáreas

Finalmente, el incendio "Yaguareté", ubicado en Arroyo Zora, se encuentra activo pero detenido, y los esfuerzos estarán dirigidos ahora a garantizar su extinción. Ya afectó una superficie de 90 hectáreas de bosque nativo.

“No estamos ante un déficit hídrico importante”

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, encabezó una reunión operativa para evaluar el estado actual de los incendios. La funcionaria dijo que "no estamos ante un déficit hídrico importante como en otras temporadas, pero sí lo que está sucediendo es un incremento notable de las temperaturas, entre 6° y 7° más en comparación con otras temporadas".

Zigarán reconoció que el material combustible disponible y los vientos fuertes predisponen a incendios. "Hemos solicitado la presencia de la Policía Rural para hacer recorridos preventivos y disuadir conductas que generan el inicio de los incendios forestales".

Los incendios en Ledesma afectaron a más de 1500 hectáreas
Los incendios en Ledesma afectaron a más de 1500 hectáreas

Los incendios en Ledesma afectaron a más de 1500 hectáreas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Incendios forestales en Jujuy: se quemaron 3.180 hectáreas más con respecto al 2024

Alerta por índices extremos de riesgo de incendios forestales en Jujuy

Más de 70 brigadistas combaten un incendio cerca del Parque Nacional Calilegua

Siete incendios forestales permanecen activos en Jujuy y afectan más de 1200 hectáreas

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

Lo que se lee ahora
Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.
SMN.

Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas y granizo en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.
SMN.

Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas y granizo en Jujuy

Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver
Parricidio.

Revelan detalles escalofriantes de la autopsia a la mujer que habría sido asesinada por su hijo

Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

El terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel