Los incendios en Ledesma afectaron a más de 1500 hectáreas

Brigadistas de la provincia y del NOA, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de Parques Nacionales , trabajan en el combate de los incendios del departamento Ledesma , que afecta a varias zonas y a decenas de hectáreas.

Dos aviones hidrantes, un avión vigía y un helicóptero con helibalde , provistos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, trabajan para combatir las llamas. Además, trabajan más de 30 brigadistas de las Bases de El Brete, Palma Sola, San Pedro y Humahuaca.

También colaboran 30 combatientes de las Brigadas Nacionales de la región NEA y Centro; y brigadistas de ICE Parque Nacional Calilegua, además de personal de la Policía Rural y Ambiental, de Seguridad Vial, de Jujuy Hidrocarburos; y el Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME).

El estado de los tres incendios

Sobre el incendio denominado "El Cruce", que se inició en la intersección de la Ruta Provincial N° 1 y la Ruta Nacional N° 34, detallaron autoridades del Ministerio de Ambiente que se encuentra activo, afectando una superficie de 1200 hectáreas, en su mayoría de bosque nativo en un 70% y pastizales y cultivos en el 30% restante.

El incendio denominado "Poste" ubicado en Yuto, está activo pero controlado, y se están realizando todos los trabajos para que no avance más, hasta tanto pueda ser declarado como extinto. El fuego afectó unas 208 hectáreas de bosque nativo.

Finalmente, el incendio "Yaguareté", ubicado en Arroyo Zora, se encuentra activo pero detenido, y los esfuerzos estarán dirigidos ahora a garantizar su extinción. Ya afectó una superficie de 90 hectáreas de bosque nativo.

“No estamos ante un déficit hídrico importante”

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, encabezó una reunión operativa para evaluar el estado actual de los incendios. La funcionaria dijo que "no estamos ante un déficit hídrico importante como en otras temporadas, pero sí lo que está sucediendo es un incremento notable de las temperaturas, entre 6° y 7° más en comparación con otras temporadas".

Zigarán reconoció que el material combustible disponible y los vientos fuertes predisponen a incendios. "Hemos solicitado la presencia de la Policía Rural para hacer recorridos preventivos y disuadir conductas que generan el inicio de los incendios forestales".