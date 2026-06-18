El estado de las calles y la falta de mantenimiento del pavimento volvieron a formar parte de los reclamos planteados por vecinos de distintos sectores de San Salvador de Jujuy . En ese contexto, el concejal Gustavo Martínez, de La Libertad Avanza, cuestionó la falta de respuestas a los pedidos realizados desde el Concejo Deliberante y aseguró que existen problemas de infraestructura que se arrastran desde hace años.

Vecinos. El reclamo de una vecina de San Salvador de Jujuy: "Hace 49 años vivo acá y nunca arreglaron la calle"

Según explicó, durante las recorridas que realizan por distintos barrios detectaron reclamos reiterados vinculados al estado del asfalto y obras de urbanización pendientes.

Martínez sostuvo que los problemas de infraestructura aparecen de manera recurrente en distintos sectores de la ciudad y que forman parte de las principales preocupaciones que expresan los vecinos. "Hay muchos problemas que son recurrentes en todos los lugares", señaló.

Entre las principales demandas mencionó el estado de las calles y las consecuencias que genera la falta de mantenimiento del pavimento. "Hablamos de cuestiones de infraestructura, hablamos del estado de las calles y de muchos problemas que causa la falta de mantenimiento del asfalto, sobre todo en la zona periférica", afirmó Martínez.

No obstante, aclaró que la situación no se limita únicamente a los barrios alejados del centro. "Inclusive muy cerca del microcentro hay lugares donde realmente preocupa lo que puede generar", agregó.

Embed - Gustavo Martínez cuestionó la falta de obras: "Hay calles con problemas desde hace muchísimos años"

Baches, daños y riesgo de accidentes

El concejal advirtió que el deterioro del pavimento impacta diariamente en quienes circulan por la ciudad y puede derivar tanto en daños materiales como en situaciones de riesgo vial. "Se rompe un auto y muchas veces por esquivar un pozo también se causan accidentes", sostuvo.

Asimismo, consideró que se trata de una problemática visible para cualquier vecino que transite por las calles de la capital. "Lo verá cualquiera de los usuarios que circula por las calles, tanto en auto propio como en remís o en colectivo. Es realmente un problema", expresó.

Bache Avenida El Exodo

Las respuestas del Ejecutivo

Martínez explicó que desde su banca vienen presentando minutas de comunicación y otras herramientas legislativas para solicitar intervenciones en distintos puntos de la ciudad. "Venimos recorriendo, detectando y haciendo las minutas de comunicación o la herramienta parlamentaria que esté disponible para atender estos problemas", indicó.

En ese sentido, aseguró que existen situaciones que permanecen sin resolución desde hace años. "Hay calles donde el asfalto se ha comprometido hace muchísimos años y todavía no se ha llegado a concretar una solución", cuestionó.

Baches Ciudad de San Salvador de Jujuy (3)

Baches Ciudad de San Salvador de Jujuy (1)

Los sectores señalados

El concejal mencionó algunos de los lugares donde observó problemas vinculados al pavimento y la infraestructura urbana. "Falta asfalto y pavimento en calles muy cercanas al centro, como el barrio San Cayetano, como en Malvinas y en otros lugares", señaló.

También hizo referencia a la situación de Alto Comedero, donde aseguró que persisten numerosas necesidades vinculadas a obras básicas. "Realmente falta todo. Hay lugares donde falta desde cordón cuneta hasta el asfalto que ha sido prometido en tantas ocasiones", sostuvo.

Los planteos realizados por Martínez coinciden con reclamos que vecinos expresaron recientemente a TodoJujuy. Uno de los ejemplos de lo que se vive en distintos lugares de la capital jujeña, es en el barrio Moreno, sobre calle Brasil, una vecina aseguró que los problemas con los baches llevan décadas y cuestionó las reparaciones realizadas. "Ya varias veces vinieron a tapar, pero no lo hacen bien. Ponen un poco de alquitrán y con una lluvia se sale de nuevo", relató Amelia Castro.

La mujer contó que vive en la zona desde hace 49 años y aseguró que las intervenciones realizadas no lograron resolver el problema de manera definitiva. "Esta es como la quinta vez que vienen a tapar los baches en poco tiempo, pero no limpian los pozos ni hacen un trabajo profundo", afirmó sobre el problema que aqueja a la zona donde reside.