A dos meses de la muerte de Rolando Vergara la familia sigue pidiendo justicia

A dos meses de la muerte de Rolando Vergara , el dolor de su familia sigue intacto y el reclamo de justicia continúa vigente en Palpalá . Rolando murió la noche del 9 de junio , luego de ser atropellado sobre avenida Hipólito Yrigoyen , en un siniestro vial que conmocionó a la ciudad.

Desde aquel día, sus familiares y allegados realizaron marchas, pidieron la colaboración de vecinos, reclamaron que se incorporen pruebas y exigieron que la causa avance. El pedido se resume en una frase que repitieron durante las movilizaciones:

Por el hecho fue imputado un adolescente de 16 años , acusado por homicidio culposo agravado por la fuga del conductor . Según se informó, el joven continuará el proceso judicial en libertad. La decisión se basó en que el adolescente se presentó de manera espontánea horas después del hecho, acompañado por su padre y un asesor legal , y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación no está cerrada. Uno de los puntos considerados clave es el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, que puede ayudar a reconstruir con mayor precisión cómo ocurrió el impacto, por dónde circulaba el vehículo y qué pasó en los minutos posteriores.

El pedido de la familia de Rolando Vergara

Desde los primeros días posteriores al siniestro, la familia de Rolando pidió colaboración a la comunidad. Solicitaron a vecinos y comerciantes que pudieran aportar videos, imágenes o testimonios del momento del hecho.

“Estamos muy tristes con lo sucedido. Le pedimos a toda la comunidad que tenga material fílmico del lugar del hecho que no tenga miedo y que se comunique con nosotros. Todo suma”, expresaron desde el entorno familiar.

El reclamo también estuvo marcado por las dudas sobre la mecánica del siniestro y lo ocurrido después del impacto.

“No entendemos bien qué pasó, no sabemos por qué el chico no estuvo detenido ni 24 horas. Hay muchas cosas sin resolver y lo único que esperamos es que se pueda llegar a una justicia”, señalaron.

Las marchas en Palpalá

Familiares, amigos y vecinos se movilizaron en Palpalá para pedir justicia por Rolando. La convocatoria reunió a personas cercanas a la víctima, que acompañaron a la familia en medio del dolor y reclamaron que el caso no se diluya con el paso del tiempo.

Durante una de las concentraciones, Alejandra, sobrina de Rolando, expresó: “Estamos reunidos pidiendo justicia por mi tío. Lo atropellaron, lo dejaron tirado y se fueron. En ningún momento le dieron asistencia”.

"Lo atropellaron, lo dejaron tirado y se fueron. En ningún momento le dieron asistencia” "Lo atropellaron, lo dejaron tirado y se fueron. En ningún momento le dieron asistencia”

También recordó el impacto familiar que provocó su muerte y remarcó que Rolando tenía proyectos, vínculos y momentos por vivir.

“Mi tío Rolo tenía mucho por vivir todavía. Estaba contento por el Mundial, por los partidos y por el Día del Padre. Dejó a toda una familia destruida. Su mamá tiene 92 años”, dijo.

“Que la causa avance”

Delfina, hija de Rolando Vergara, también participó del reclamo y pidió que la investigación continúe con las pruebas necesarias.

“Sabemos que existió el hecho, que la persona está imputada y lo único que pedimos es que las pruebas estén, que la causa avance y que mi papá tenga justicia”, sostuvo.

La joven aclaró que la familia no busca perjudicar a nadie, sino que se determine qué ocurrió y quiénes deben responder por la muerte de su padre.

También hizo un llamado a la responsabilidad de los adultos al momento de entregar un vehículo a menores o jóvenes sin licencia, y cuestionó que, según la denuncia familiar, no se habría pedido asistencia policial ni médica tras el siniestro.

Caso Rolando Vergara

Rolando Vergara murió la noche del martes 9 de junio tras ser atropellado por una camioneta en avenida Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Palpalá.

Después del impacto, el conductor abandonó el lugar. Horas más tarde, un hombre de 57 años se presentó en la Seccional 23 junto a su hijo de 16 años y un asesor legal. El adolescente quedó imputado por homicidio culposo agravado por la fuga.

Los profesionales de la salud constataron el fallecimiento de Vergara a raíz de las graves lesiones sufridas durante el impacto. Según las primeras evaluaciones, presentaba múltiples fracturas.

A dos meses de aquel hecho, la familia mantiene vivo el reclamo. Piden que se analicen todas las pruebas, que se esclarezca la mecánica del siniestro y que la muerte de Rolando no quede impune.

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