Caso Rolando Vergara: piden que avance la causa, "no queremos que quede impune"

Un nuevo pedido de justicia por Rolando Vergara reunió este martes por la tarde a familiares y allegados en Plaza Belgrano. El hombre murió luego de un siniestro vial ocurrido en Palpalá y la causa tiene como implicado a un adolescente de 16 años, quien continuará atravesando el proceso judicial en libertad.

Justicia. Imputaron al adolescente por la muerte de un hombre en Palpalá y esperará el avance de la causa en libertad

Durante la manifestación, Alejandra, sobrina de Rolando, y Delfina, su hija, solicitaron avances en la investigación y pidieron que el caso no quede impune. La familia remarcó el dolor que atraviesa desde la muerte del hombre y expresó su preocupación por la situación actual de la causa.

“Estamos reunidos pidiendo justicia por mi tío. Lo atropellaron, lo dejaron tirado y se fueron. En ningún momento le dieron asistencia”, manifestó Alejandra durante la concentración.

La mujer sostuvo que Rolando podría haber recibido ayuda después del impacto y pidió que las personas que puedan aportar información se presenten ante las autoridades.

“Tenía mucho por vivir”

La sobrina de la víctima recordó que Rolando esperaba con entusiasmo los partidos del Mundial y la celebración del Día del Padre. También señaló que su muerte provocó un profundo impacto en todo su entorno familiar.

“Mi tío Rolo tenía mucho por vivir todavía. Estaba contento por el Mundial, por los partidos y por el Día del Padre. Dejó a toda una familia destruida. Su mamá tiene 92 años”, expresó.

Familiares de Rolando Vergara marcharán para pedir justicia en Palpalá Pedido de justicia por la muerte de Rolando Vergara.

Alejandra confirmó además que el adolescente implicado permanece en libertad y explicó que esa situación motivó la convocatoria realizada en el centro de San Salvador de Jujuy.

“Nada lo va a devolver, pero necesitamos que se haga justicia”, afirmó.

La hija de Rolando pidió que la causa avance

Delfina, hija de Rolando Vergara, agradeció la presencia de quienes se acercaron para acompañar el reclamo y sostuvo que la familia continuará visibilizando el caso.

“Mi papá hubiera querido que nosotros hagamos justicia y esto lo hacemos en su nombre. No lo vamos a dejar de hacer jamás”, expresó. La joven aseguró que la familia del adolescente les envió una carta documento después de la primera convocatoria, mediante la cual, según su relato, los intimaron a dejar de realizar manifestaciones públicas.

Delfina explicó que la intención de la familia no es perjudicar a otras personas, sino reclamar que se incorporen las pruebas, que la investigación avance y que exista una resolución judicial.

“Sabemos que existió el hecho, que la persona está imputada y lo único que pedimos es que las pruebas estén, que la causa avance y que mi papá tenga justicia”, señaló.

Un pedido de responsabilidad y asistencia

Durante su testimonio, Delfina también hizo un llamado a los padres para que sean responsables al momento de entregarles las llaves de un vehículo a sus hijos, especialmente cuando no cuentan con licencia de conducir.

La hija de Rolando cuestionó además que, según la denuncia de la familia, después del siniestro no se habría solicitado asistencia policial ni médica para la víctima. “Él pudo haber estado vivo y acompañándonos en este momento, pero no está”, concluyó.

La familia aseguró que continuará realizando actividades para mantener visible el caso y exigir que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes.

Caso Rolando Vergara

Vergara murió durante la noche del martes 9 de junio tras ser atropellado por una camioneta sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. El conductor abandonó el lugar luego del impacto, aunque horas más tarde un adolescente de 16 años se presentó de manera espontánea junto a su padre ante la Policía y reconoció su participación en el hecho que es investigado por la Justicia.

Los profesionales de la salud constataron que la víctima había fallecido como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el impacto. De acuerdo con las primeras evaluaciones, el hombre presentaba múltiples fracturas.

Horas después, un hombre de 57 años, domiciliado en el barrio General Savio, se presentó en la Seccional 23 espontáneamente acompañado por su hijo de 16 años y un asesor legal.