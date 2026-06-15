Imputaron al adolescente por la muerte de un hombre en Palpalá y esperará el avance de la causa en libertad

Un adolescente de 16 años que atropelló y causó la muerte de Rolando Vergara en Palpalá continuará el proceso judicial en libertad, pese a que la causa fue calificada como homicidio culposo agravado por la fuga del conductor , una figura prevista en el artículo 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal de la Nación.

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El siniestro vial ocurrió sobre avenida Hipólito Yrigoyen , en la ciudad de Palpalá. Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar y horas más tarde se presentó voluntariamente en una comisaría acompañado por su padre y un abogado. La víctima murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Fuentes judiciales confirmaron que, pese a la gravedad de la calificación legal, no se solicitó la prisión preventiva del adolescente. La decisión se basó en que el menor se presentó de manera espontánea, se puso a disposición de la Justicia y, desde entonces, se mantuvo “firmemente a Derecho”.

Ese concepto significa que el joven cumplió con las medidas procesales requeridas y no se advirtieron, hasta el momento, elementos que justifiquen una detención preventiva. De todos modos, que continúe en libertad no implica que la causa esté cerrada ni que haya quedado desligado de la investigación.

El peritaje clave que falta en el siniestro que causó la muerte del hombre en Palpalá

El punto central que resta en el expediente es el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Ese material será clave para reconstruir con mayor precisión cómo ocurrió el impacto, por dónde circulaba el vehículo y qué pasó en los minutos posteriores al siniestro.

Los fiscales esperan novedades importantes durante esta semana, una vez que avance el peritaje sobre las imágenes. También se confirmó que al adolescente ya se le realizó el test de alcoholemia correspondiente, cuyo resultado fue negativo.

Dolor y pedido de justicia

La muerte de Rolando Vergara generó una fuerte conmoción en Palpalá. Familiares y allegados convocaron a una marcha para pedir justicia y reclamar avances en la investigación, en medio del dolor por una pérdida que golpeó de lleno a su entorno.

El caso vuelve a poner en debate la responsabilidad al volante, la obligación de asistir a una víctima después de un siniestro y el impacto que una fuga puede tener dentro de una causa penal. Ahora, la Justicia deberá avanzar con las pruebas pendientes para definir los próximos pasos del proceso.

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