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9 de agosto de 2026 - 09:37
Jujuy.

Vuelven las bajas temperaturas y lloviznas: cuándo cambia el tiempo en Jujuy

El SMN anticipa un marcado descenso de las temperaturas desde este lunes, con mínimas bajo cero, lluvias débiles y jornadas con neblina durante la semana.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Neblina densa y llovizna - Imagen de archivo

Neblina densa y llovizna - Imagen de archivo

El tiempo en Jujuy cambiará desde este lunes 10 de agosto, con un marcado descenso de las temperaturas y máximas que llegarán a los 13°C durante el inicio de la semana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Además, se esperan lluvias débiles durante la primera jornada.

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Desde la mitad de la semana habrá mínimas bajo cero y las máximas empezarán a ir en aumento.

Cómo estará el tiempo este lunes y martes

El comienzo de la semana estará marcado por temperaturas más bajas. Tanto el lunes como el martes, la máxima prevista será de 13°C.

Durante el lunes, podrían registrarse lluvias débiles desde la madrugada y a lo largo de la jornada. En cambio, para el martes no se pronostican precipitaciones, aunque el cielo se mantendrá parcialmente nuboso a cubierto durante gran parte del día.

Las temperaturas mínimas también serán bajas en ambos días: se esperan 4°C el lunes y 2°C el martes.

El pronóstico para mitad de semana con temperaturas bajo 0°C

Hacia mitad de semana se espera una jornada con condiciones más agradables. Sin embargo, el comienzo del día será muy frío, con una mínima de -1°C.

La temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que durante la tarde se espera que el cielo pase de parcialmente nuboso a soleado en algunos lapsos.

Cómo seguirá el tiempo en Jujuy

Para el resto de la semana, el pronóstico anticipa condiciones similares, con mínimas de entre 0°C y 2°C. Además, se prevén jornadas con neblina y cielo nuboso, aunque durante las tardes podrían presentarse momentos soleados.

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