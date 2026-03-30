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30 de marzo de 2026 - 12:07
Comercio.

El cambio favorece a Argentina: cuánto rinden hoy $1.000 en la frontera con Bolivia

El tipo de cambio mantiene la conveniencia para quienes viven en Argentina, el cruce sigue activo y miles de personas viajan a Bolivia a comprar cada día.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Según los valores actuales:

  • Compra: 0,0064 bolivianos por peso argentino
  • Venta: 0,0065 bolivianos por peso argentino

En términos concretos, $1.000 argentinos equivalen hoy a entre 6,4 y 6,5 bolivianos.

La cifra se mantiene en línea con los últimos días y consolida un escenario donde el dinero argentino logra mayor rendimiento en términos de consumo.

Una frontera que no se detiene

El dato económico tiene un reflejo directo en el movimiento diario. En los principales pasos, como Aguas Blancas – Bermejo, el flujo se mantiene alto incluso fuera de fines de semana largos.

Se estima que cerca de 15.000 personas cruzan a diario la frontera para realizar compras, en un circuito que se volvió cotidiano. La escena se repite: filas, cruce ágil por chalanas y regreso en el día.

El dato clave: por qué conviene

Más allá del tipo de cambio, la clave está en la diferencia de precios. Aunque el peso argentino tiene menor valor frente al boliviano, muchos productos en Bolivia resultan más accesibles. Indumentaria, colchas, mantas y productos de temporada encabezan la lista de compras.

En la práctica, la cotización no es un dato aislado. En la frontera, el valor del peso, el boliviano y el dólar se ajusta según la demanda diaria y el movimiento comercial.

En los últimos días, con el paso por chalanas habilitado y funcionamiento normal, el cruce se sostuvo con intensidad, incluso con condiciones climáticas adversas.

Un circuito consolidado

El fenómeno no es nuevo, pero se mantiene firme. Cada vez que la diferencia resulta conveniente, el flujo crece y se consolida un circuito que combina consumo directo y reventa.

La dinámica se repite a diario y la postal de argentinos que cruzan para comprar y del lado boliviano se concentra la actividad comercial.

Volvieron a funcionar las chalanas en Aguas Blancas
Volvieron a funcionar las chalanas en Aguas Blancas

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