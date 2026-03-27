Frontera llena, shopping vacío: un influencer jujeño mostró el otro lado de Bolivia

En las imágenes se lo ve recorriendo el Mega Center, un shopping moderno, amplio y con múltiples propuestas comerciales. Sin embargo, lo que más le sorprendió no fue la infraestructura, sino la falta de movimiento.
“Absolutamente nadie en este shopping. Es un lujo acá en Tarija, Bolivia. La infraestructura es gigante, es nuevo, pero no hay absolutamente nadie”, describe en el video que circula por redes sociales.
El lugar cuenta con locales, patio de comidas y cine, además de vistas abiertas hacia los valles y viñedos de la ciudad. “Increíble la vista de toda la ciudad de Tarija, la naturaleza que tiene pero esto me llama mucho la atención”, agregó.
Cabe mencionar que este viernes 27 de marzo, con el paso por chalanas habilitado, el movimiento volvió a ser intenso. Desde temprano se registraron filas, cruces constantes y un flujo sostenido de personas que viajan para comprar y regresan en el día.
La postal es clara, mientras en la frontera el consumo se mantiene activo, en este shopping de Tarija visitando por el influencer jujeño, la actividad aparece mucho más baja.
El rol del precio y el tipo de cambio
En la frontera, el tipo de cambio y la diferencia de precios siguen siendo determinantes. Con valores que ubican al peso argentino en torno a los 0,0065 bolivianos, y con precios más accesibles en Bolivia, el cruce se sostiene incluso fuera de feriados.
En la práctica, el fenómeno es conocido: los argentinos cruzan para comprar donde el dinero rinde más.