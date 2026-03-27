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27 de marzo de 2026 - 13:59
Comercio.

La frontera se reactivó: Argentina compra y Bolivia aprovecha el movimiento

Con el paso por chalanas habilitado, el cruce entre Aguas Blancas (Argentina) y Bermejo (Bolivia) volvió a mostrar filas, compras y fuerte actividad comercial.

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Desde las primeras horas del día se observaron filas y un flujo sostenido de personas que cruzan hacia Bolivia y regresan en la misma jornada. El puente internacional, habilitado las 24 horas, también contribuye a mantener el movimiento en la zona.

A diferencia de otros momentos, el flujo no se explica únicamente por fines de semana largos. Tras el último feriado, el movimiento se mantuvo sin caídas significativas y consolidó una dinámica diaria. En la zona comercial de Bermejo se registró una fuerte actividad durante toda la jornada, con presencia de compradores argentinos y también turistas.

El factor económico detrás del cruce

El principal motor del fenómeno sigue siendo la diferencia de precios entre ambos países. Aunque el peso argentino mantiene un bajo valor frente al boliviano —con una cotización cercana a los 0,0065 bolivianos por peso—, los precios en Bolivia resultan más accesibles en términos generales.

En la zona de frontera, la cotización se ajusta de forma permanente y responde a la demanda cotidiana.

Este viernes, los valores de referencia en Bermejo indican que:

  • $1.000 argentinos equivalen a entre 6,40 y 6,50 bolivianos
  • El dólar cotiza en torno a $1470 en Argentina y 9,50 bolivianos en Bolivia

Estas variables ordenan el circuito comercial y funcionan como guía para quienes cruzan.

Consumo, reventa y un circuito consolidado

Entre los productos más buscados se destacan la ropa, los artículos de temporada, la electrónica y distintos bienes importados. En las últimas horas, además, se registró una alta demanda de camisetas de la selección de Bolivia en la previa del partido ante Surinam, lo que incrementó la actividad comercial.

El funcionamiento de las chalanas es central en esta dinámica. A fines de enero de 2026, el servicio se reanudó tras una suspensión por la crecida del río Bermejo, lo que permitió retomar de inmediato el cruce.

En ese momento, el valor oficial del pasaje se fijó en 10 bolivianos por persona, aunque en la práctica los montos fueron superiores. Se registraron pagos de entre 7.000 y 10.000 pesos argentinos por cruce.

Desde la intervención de Aguas Blancas advirtieron que el sistema presenta escasa regulación, lo que impacta en los costos y en las condiciones del servicio.

Chalanas en Aguas Blancas
Chalanas - Argentina - Bolivia

Chalanas - Argentina - Bolivia

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