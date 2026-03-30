Usan Bolivia como shopping: caen las ventas en Orán y aumentan los locales vacíos

El comercio en la ciudad de Orán en Salta, atraviesa una situación compleja, marcada por la baja en las ventas, el cierre de locales y una fuerte competencia con Bolivia, un escenario que genera preocupación en el sector.

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Uno de los datos que más alarma genera es la creciente cantidad de negocios vacíos en el centro oranense. “ Ves negocios cerrados, en alquiler, y pasan meses sin que nadie los ocupe” , advirtió un comerciante de la zona.

Según explicó, la realidad de la zona de frontera coloca a los comerciantes locales en una situación de desventaja permanente. “Competimos contra una economía totalmente distinta y eso nos golpea todos los días”, señaló.

Morillo sostuvo que uno de los factores centrales es la brecha de precios entre ambos lados de la frontera. Durante años, para muchos consumidores resultó más conveniente cruzar a Bolivia para comprar, incluso teniendo en cuenta los costos de traslado.

Había productos que salían mucho más baratos del otro lado, y eso nos dejaba fuera de competencia, explicó. Había productos que salían mucho más baratos del otro lado, y eso nos dejaba fuera de competencia, explicó.

Si bien indicó que en algunos rubros esa diferencia se achicó, aseguró que el impacto todavía se siente con fuerza, sobre todo en sectores como indumentaria, alimentos y repuestos de motos.

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Incertidumbre y competencia desigual

El comerciante también remarcó que la incertidumbre actual desalienta nuevas inversiones. “La gente no sabe qué rubro puede funcionar ni cómo sostenerlo en el tiempo”, sostuvo.

A esto sumó que, en muchos casos, la competencia se da en condiciones desiguales, ya que parte del circuito comercial fronterizo funciona de manera informal. “Es muy difícil competir contra precios que no siguen las mismas reglas”, expresó.

La gente ha tomado común ir a Bolivia, comprar algo y volverse; es como ir de shopping, sentenció. La gente ha tomado común ir a Bolivia, comprar algo y volverse; es como ir de shopping, sentenció.

En este contexto, el sector comercial de Orán enfrenta un panorama delicado, atravesado por factores económicos y geográficos que ponen en jaque la actividad en una de las ciudades más importantes del norte salteño.