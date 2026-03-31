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31 de marzo de 2026 - 19:44
Jujuy.

Las roscas de Pascuas subieron un 80% en Jujuy: qué insumos aumentaron

A días de Semana Santa, panaderías de Jujuy ya registran movimiento por la venta de roscas de Pascuas y huevos de chocolate.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Aumento en las roscas de pascuas.

Aumento en las roscas de pascuas.

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Luis Cucchiaro, dueño de una panadería industrial visitada por Canal 4, explicó que el producto mantiene su demanda estacional, aunque ya no con la anticipación de otros años. “La gente viene ya a comprar la rosca que está acostumbrada todos los años, que son las que nosotros elaboramos. De todas formas, la gente siempre, ya desde años atrás, empezó a hacer compras de último momento, el último día, el día sábado, es toda una locura porque todo el mundo quiere llevar sus roscas para tener el domingo en la mesa”, señaló.

En esa línea, sostuvo que, aunque ya no se venden las mismas cantidades que tiempo atrás, sigue siendo uno de los productos más buscados en esta época. “No tiene la cantidad que se tenía antes, años atrás, pero sí, es un producto que se vende mucho en esta época”, agregó.

rosca de pascua

El cacao y el dólar, entre las claves de la suba

Uno de los principales factores detrás del aumento de precios fue el encarecimiento del cacao, un insumo central para esta época, especialmente por la elaboración de huevos de Pascua y otros productos de chocolate.

Cucchiaro remarcó que en su panadería también elaboran huevos artesanales y que ese consumo fue creciendo con los años. “Nosotros también ofrecemos ahora huevos elaborados con chocolate, son huevos artesanales que elaboramos acá en la panadería, con chocolate de muy buena calidad, así que también eso es algo que poco a poco la gente ha ido acostumbrándose a que sea un producto que vengan a buscar a la panadería”, indicó.

Sobre el origen del problema, explicó que la materia prima no se produce en la Argentina y que eso impacta directamente en los costos. “Todo lo que es chocolate es importado, chocolate no se elabora en el país, Argentina no es una zona productora de cacao. El cacao se produce en Ecuador, en Colombia, en Perú, toda la franja caribeña, África que es el mayor productor de cacao del mundo, entonces eso hizo, aparte de una sequía muy grande el año pasado”, detalló.

Huevos de pascuas

Cuánto aumentaron las roscas de Pascuas

Al comparar con el año pasado, desde el sector estiman que el incremento ronda el 80%. Según explicó Cucchiaro, no todos los insumos subieron de la misma manera: mientras algunos productos básicos se mantuvieron relativamente estables, otros ligados al dólar tuvieron fuertes aumentos.

“Los precios yo te diría que aumentaron más o menos un 80% más o menos de lo que es el año pasado ahora por el aumento del cacao. Por ejemplo, nosotros en harina y azúcar no tuvimos incrementos durante el año más allá de un 10%, eso se mantuvo bastante estable, pero todo lo que produce o depende de la cotización del dólar sí tuvieron un aumento significativo”, expresó.

Embed - Luis Cucchiaro- precios del pan en Semana Santa

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