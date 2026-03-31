Abril llega con nuevos aumentos en prepagas, alquileres y tarifas

Uno por uno, cuáles son los aumentos que se vienen en abril.

El arranque del cuarto mes del año llega con una nueva ronda de incrementos en tarifas reguladas y prestaciones esenciales . Desde el 1° de abril , habrá aumentos en los cuadros de precios de los servicios públicos , las cuotas de la medicina prepaga y los alquileres , con un efecto directo sobre los gastos de las familias .

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A este escenario se podrían añadir nuevos aumentos en los combustibles , que vienen registrando subas frecuentes y significativas, impulsadas por el encarecimiento del petróleo y el conflicto en Medio Oriente .

Este contexto de ajustes se da mientras la inflación de febrero fue del 2,9% y las estimaciones privadas para marzo proyectan un nivel cercano al 3% . En gran parte, las subas previstas para el próximo mes se explican por la aplicación de mecanismos de actualización mensual y por la continuidad en la reducción de los subsidios por parte del Estado .

Las tarifas de energía también se suman al esquema de subas previsto. Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur implementarán nuevos cuadros tarifarios que incluyen ajustes tanto en los cargos fijos como en los variables .

En la zona operada por Edesur, los usuarios residenciales de mayores ingresos (Nivel 1) deberán afrontar un cargo fijo de $1.393,73 para consumos iniciales de hasta 150 kWh, con un costo variable de $115,29 por cada unidad. En el caso de un consumo de 400 kWh, ese cargo fijo asciende a $2.925,47. En tanto, los hogares que aún cuentan con subsidios abonarán un valor variable de $44,46, siempre y cuando se mantengan dentro de los límites establecidos.

Tarifas de luz y gas.

En el caso de Edenor, el cargo fijo correspondiente al primer nivel de consumo se ubica en $1.414,93, mientras que el componente variable alcanza los $115,28. Por su parte, los usuarios que cuentan con subsidios conservarán una tarifa variable reducida de $44,29, siempre que no superen los 300 kWh mensuales.

En lo que respecta al suministro de agua y servicios de saneamiento, la empresa AySA aplicará en abril el tramo final del ajuste del 4% que comenzó a implementarse a principios de año.

Esta actualización llevará el monto promedio de la factura a $29.094 mensuales sin impuestos, incluyendo los servicios de agua y cloacas. En los sectores de ingresos alto y medio, los valores serán más elevados ($34.296 y $31.146, respectivamente), mientras que en el segmento bajo descenderán a $25.026, de acuerdo con datos oficiales de AySA.

Desde la compañía señalaron que continuará vigente el beneficio del 15% de descuento para las zonas de menores ingresos, que alcanza a casi la mitad de los usuarios residenciales.

Subas Las subas en luz, gas, agua, transporte y combustibles serán inferiores al 2%, mientras se retrasa la aplicación del nuevo esquema mensual

Medicina prepaga y copagos

El ámbito de la salud privada llevará adelante su cuarto incremento del año en las cuotas. En función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las compañías de medicina prepaga aplicarán una suba del 2,9% en sus planes.

Este ajuste también impactará en los copagos que los afiliados deben abonar por consultas y estudios. De acuerdo con la normativa vigente, las actualizaciones de las cuotas están atadas a la inflación registrada dos meses antes, por lo que en este caso se toma como referencia el dato oficial de febrero.

Según información oficial, estos serán los cambios en las principales firmas del sector:

Hospital Italiano: 2,7%

OSDE: 2,9%

Galeno: 2,9%

Swiss Medical: 2,9%

Omint: 2,9%

Avalian: 2,9%

Hospital Alemán: 2,9%

Sancor Salud: 2,9%

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El mercado de alquileres

Para quienes alquilan bajo contratos regidos por la antigua normativa (Ley 27.551), abril se presenta como un mes exigente desde lo económico, ya que entra en juego la actualización anual mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL). En esos casos, los ajustes alcanzarán una suba del 33,3%.

Este indicador, calculado por el Banco Central, se compone en partes iguales por la evolución de la inflación y de los salarios.

En contraste, los acuerdos más recientes, firmados tras la desregulación del mercado, suelen establecer actualizaciones cada tres o cuatro meses en base al IPC u otras variables pactadas, lo que deriva en una marcada diversidad de valores según la fecha de firma y las condiciones específicas de cada contrato.

alquileres

Combustibles

A los ajustes ya anunciados se suma la posibilidad de nuevas subas en los combustibles, un escenario que aún no puede descartarse.

En la Ciudad de Buenos Aires, el precio de la nafta súper acumula un alza del 20,04% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente y, en algunas estaciones, ya superó por primera vez los $2.000 por litro. Si esta tendencia continúa, podrían registrarse nuevos incrementos en el corto plazo.

Estacion de servicio - nafta - combustibles (4)

De todos modos, un giro en el contexto internacional también podría generar el efecto inverso. La evolución de los valores dependerá principalmente del comportamiento del barril de petróleo (Brent) y de las proyecciones sobre la oferta global de crudo.