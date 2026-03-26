Hugo Ponce habló del paro en Vialidad y dijo que el gremio "pide un aumento del 320%"

El presidente del Directorio de Vialidad, ingeniero Hugo Ponce, habló sobre el paro que lleva adelante el gremio del sector y cuestionó con dureza el reclamo salarial. Según explicó, la medida de fuerza ya lleva dos semanas y se profundizó de manera oficial desde el 20 de marzo.

Asimismo mencionó que "hace dos semanas que ya viene el gremio haciendo paro. La semana pasada fue un paro encubierto. Según ellos estaban en asamblea, pero la asamblea no lo habilita a no venir a trabajar, sí marcaban, pero no estaban en su lugar de trabajo. A partir del 20 nos comunicaron oficialmente que están de paro".

Uno de los principales cuestionamientos del funcionario estuvo centrado en el porcentaje reclamado por el sindicato. “El pedido del gremio es un 320% de aumento. Yo creo que estamos totalmente descolocados de la realidad”, expresó.

En ese sentido, comparó el reclamo con la evolución inflacionaria del último año. “El año pasado la inflación fue de un 31 o 32% anual. Y el gremio está pidiendo en este mes un 320% de aumento. O sea, yo no lo escuché nunca, la verdad, a ese pedido”, señaló.

Ponce también indicó que el Gobierno provincial presentó una propuesta alternativa, pero que fue rechazada: “El gobierno provincial le hizo una contraoferta. Era un porcentaje mayor a la inflación que teníamos y directamente lo rechazaron. Y se mantienen en la postura de que si no le damos el 320% siguen de paro”.

La postura de la Provincia frente al conflicto

Durante la entrevista, el presidente del Directorio de Vialidad remarcó que “ellos tienen un convenio, entonces el que les fija el básico a ellos es el gremio nacional. El gremio nacional hoy en día el básico que tienen está por la mitad de lo que está pagando la provincia. O sea, la voluntad de la provincia está más que dada”.

image Dirección Provincial de Vialidad.

Además, agregó: “La Provincia está pagando más del doble de lo que le está pagando el básico nacional. La responsabilidad de la Provincia es pagar el básico nacional. Y la provincia con sueldo siempre estuvo por arriba de la inflación en los aumentos que dio”.

“Siempre estuvimos abiertos al diálogo”

Ponce insistió en que desde Vialidad y desde el Gobierno provincial no se cerraron las puertas a una negociación. “La voluntad de la provincia, del directorio de Vialidad, están abiertas las puertas. Siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero siempre con buena fe, ¿no? Siempre con buena fe”, manifestó.

También dio detalles de la propuesta oficial que, según explicó, incluía mejoras sobre distintos componentes salariales. “La propuesta es un 4% al básico y además Vialidad hay que aclarar que nosotros tenemos una tercera columna que nosotros le llamamos así, que nos está dando el gobierno por la emergencia”.

Sobre ese punto, amplió: “O sea que otras reparticiones no la tienen, pero nosotros como tenemos trabajando en la emergencia, nos dio una columna. Sobre esa columna es un 7,20% que le está ofreciendo también. O sea, y así todo no quieren aceptar”.