Talleres en Diseño Gráfico y Reparación de Celulares en San Salvador de Jujuy: cuándo y dónde

Talleres en Diseño Gráfico y Reparación de Celulares en San Salvador de Jujuy

El próximo lunes 6 de abril arrancan los nuevos talleres de capacitación en “Diseño Gráfico” y “Reparación de Celulares” , cursos organizados por las direcciones de Gobernanza Digital y de Innovación de la Secretaría de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy .

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Se dictarán en el Faro del Saber que está ubicado en calle Jade Sur sin número en el acceso a Punta Diamante. Ambas propuestas tendrán una duración de un mes, es decir todo abril, con clases los días miércoles de 16 a 18 horas.

Faro del Saber en calle Jade Sur sin número en el acceso a Punta Diamante

Faro del Saber en calle Jade Sur sin número en el acceso a Punta Diamante

Cómo anotarse en San Salvador de Jujuy

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/qjaLNazNfP4Vg1zQ9, sumarse al grupo informativo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/Hw6eDRDdUin781EP2FgwSC, o comunicarse telefónicamente al 388-4438007.

En el taller de “Diseño Gráfico”, los participantes conocerán herramientas del entorno digital para desarrollar su potencial y dar sus primeros pasos en el mercado laboral. Durante la cursada, se abordarán contenidos vinculados al diseño, la generación de ideas creativas y claves para una rápida inserción laboral.

Talleres en Diseño Gráfico y Reparación de Celulares en San Salvador de Jujuy Talleres en Diseño Gráfico y Reparación de Celulares en San Salvador de Jujuy

El curso de “Reparación de Celulares” brindará conocimientos para diagnosticar y solucionar fallas tanto de hardware como de software desde cero. Los asistentes aprenderán a identificar problemas frecuentes, realizar reparaciones y adquirirán herramientas para iniciar su propio emprendimiento.

Marketing y Redes Sociales

La próxima semana comenzará el curso de “Marketing y Redes Sociales”, que se dictará los lunes y miércoles de 9 a 12 horas, también con una duración de un mes en el Faro del Saber. En esta capacitación, los inscriptos recibirán formación en estrategias de marketing digital desde cero, manejo profesional de redes sociales y herramientas prácticas para conectar con audiencias.