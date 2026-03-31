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31 de marzo de 2026 - 18:51
Jujuy.

Cómo postularse a los concursos para cubrir cargos en salud

El Ministerio de Salud de Jujuy abrió concursos para cubrir cargos vacantes en distintas regiones de la provincia.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujuy abrió concursos para cubrir cargos vacantes en el Ministerio de Salud

Jujuy abrió concursos para cubrir cargos vacantes en el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud de Jujuy inició nuevos concursos para la cobertura de cargos vacantes en distintas regiones de la provincia. Las convocatorias se publican en la página oficial del organismo y tanto la inscripción como la presentación de documentación se realizan únicamente de manera virtual.

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Según se informó, durante este último cuatrimestre se concretaron diferentes llamados en función de los requerimientos asistenciales y de promoción y prevención de la salud en los efectores públicos, teniendo en cuenta las necesidades de la población en cada zona.

Más de 60 cargos para técnicos y profesionales de la salud

Las convocatorias recientes incluyeron concursos de antecedentes y oposición para cubrir 34 cargos del Agrupamiento Técnico y 32 cargos para profesionales.

Entre los perfiles requeridos figuran licenciados en psicología, kinesiología, trabajo social, nutrición, fonoaudiología, terapia ocupacional, enfermería, agentes sanitarios y técnicos en laboratorio y en estadísticas.

Jujuy abrió concursos para cubrir cargos vacantes en el Ministerio de Salud
Jujuy abrió concursos para cubrir cargos vacantes en el Ministerio de Salud

Jujuy abrió concursos para cubrir cargos vacantes en el Ministerio de Salud

Desde la cartera sanitaria indicaron que la mayoría de los postulantes que ganaron estos concursos ya se incorporaron al sistema público, mientras que un grupo restante será sumado en breve una vez cumplidos los pasos de designación efectiva.

Cómo son los procesos y dónde consultar

Desde el Ministerio remarcaron que las convocatorias apuntan a garantizar transparencia, ya que cada llamado se publica en la web oficial y las inscripciones se realizan de forma digital.

Además, explicaron que los concursos de antecedentes y oposición incluyen la evaluación de formación académica, experiencia laboral y también instancias escritas u orales vinculadas al ejercicio profesional.

La intención, según señalaron, es fortalecer todas las regiones sanitarias de acuerdo con los ejes del Plan Estratégico de Salud. En ese marco, adelantaron que durante el mes de abril se abrirán nuevas convocatorias.

Las personas interesadas en postularse pueden consultar las bases reglamentarias, los requisitos y las resoluciones oficiales en la página del Ministerio de Salud de Jujuy: salud.jujuy.gob.ar.

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