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17 de marzo de 2026 - 11:07
País.

Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud

La Argentina oficializó su retiro de la OMS tras haberlo anunciado hace un año. La confirmación la hizo el canciller argentino Pablo Quirno.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud

Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud

La Argentina concretó oficialmente su retiro de la Organización Mundial de la Salud, una decisión que había sido anunciada por el Gobierno nacional el año pasado. La medida se hizo efectiva este martes, al cumplirse el plazo de un año desde la notificación formal enviada a los organismos internacionales.

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La confirmación fue realizada por el canciller Pablo Quirno a través de sus redes sociales, donde detalló los alcances de la decisión y aseguró que el país continuará promoviendo la cooperación sanitaria con otras naciones.

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Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud

Confirmación oficial del Gobierno

El canciller explicó que la salida se formalizó tras cumplirse el período establecido por el derecho internacional.

“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, expresó Quirno en su comunicado.

El funcionario recordó que el Gobierno argentino comunicó la decisión mediante una nota enviada el 17 de marzo de 2025 al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Según precisó, el procedimiento se realizó conforme a lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece que el retiro se concreta un año después de la notificación formal.

Cooperación sanitaria por otras vías

Pese a la salida del organismo internacional, el Gobierno señaló que el país mantendrá vínculos de cooperación en materia de salud con otros estados y bloques regionales.

En ese sentido, Quirno sostuvo que la Argentina “continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales”, al tiempo que remarcó que la decisión busca resguardar la soberanía nacional y la capacidad de definir políticas sanitarias propias.

El anuncio inicial del Gobierno

La decisión de abandonar la OMS había sido anunciada en febrero del año pasado por el entonces vocero presidencial Manuel Adorni durante una conferencia de prensa.

En aquella oportunidad, Adorni explicó que el entonces canciller Gerardo Werthein había sido instruido por el presidente Javier Milei para iniciar el proceso de retiro del organismo internacional.

El vocero argumentó que la medida respondía a “profundas diferencias sobre la gestión sanitaria durante la pandemia” de coronavirus.

Críticas a la gestión de la pandemia

Durante el anuncio original, el Gobierno también cuestionó el rol del organismo internacional y la política sanitaria implementada en el país durante la administración del expresidente Alberto Fernández.

Según había expresado Adorni, la OMS y el gobierno argentino de entonces impulsaron medidas que derivaron en uno de los confinamientos más extensos durante la pandemia. Además, sostuvo que el retiro del organismo otorgará al país mayor flexibilidad para definir sus políticas sanitarias, optimizar recursos y reforzar la soberanía en materia de salud pública.

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