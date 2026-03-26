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26 de marzo de 2026 - 19:00
Jujuy.

Taller de salud mental "Aprender a decir que no": cómo y dónde anotarse

En el marco de los talleres de salud mental en San Salvador de Jujuy, continúan los talleres para fortalecer la autoestima y los vínculos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Taller de salud mental Aprender a decir que no

Taller de salud mental "Aprender a decir que no"

El Departamento de Salud Mental que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Humano que depende de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, continúa con los talleres alusivos a la promoción de la temática.

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Los talleres son abiertos a la comunidad orientados al bienestar emocional, y en ese contexto, se viene el denominado “Aprender a decir que no: herramientas para poner límites sanos”, que se realizará el próximo 1 de abril, de 9 a 11 horas, en el salón de la Dirección de Turismo en la calle Necochea 565.

El taller es gratuito y con cupos limitados, y estará orientado a trabajar de manera vivencial sobre la importancia de establecer límites en los vínculos, dando herramientas para reconocer las propias necesidades, expresar emociones y mejorar la comunicación de forma clara y respetuosa.

Estos talleres se desarrollan con una frecuencia quincenal, abordando distintas temáticas vinculadas al bienestar emocional y la salud mental comunitaria. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 388 593 7187.

Taller de salud mental "Aprender a decir que no"
Taller de salud mental

Taller de salud mental "Aprender a decir que no"

Los objetivos de los talleres de salud mental

El espacio invita a reflexionar y compartir experiencias, brindando herramientas concretas que permitan fortalecer el autocuidado sin sentimientos de culpa. No se requiere experiencia previa, sino disposición para el crecimiento personal.

Ya se hizo el encuentro “Autoestima y vínculos: aprender a valorarme para vincularme mejor”, destinado a personas mayores de 18 años, con modalidad vivencial y participativa. Propició un espacio de escucha, reflexión e intercambio en un clima de respeto y confidencialidad.

Durante la jornada, los participantes trabajaron sobre la importancia de la autoestima y su influencia en las relaciones interpersonales, reflexionando acerca de cómo las creencias personales impactan en los vínculos cotidianos. Asimismo, se promovió la construcción de relaciones más saludables basadas en el respeto, la autenticidad y el autocuidado.

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