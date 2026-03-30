Rescataron a un hombre de 80 años en grave estado de salud en Reyes

Efectivos de la División Rescate y Salvamento realizaron un operativo en el paraje Sunchal, donde lograron asistir y evacuar a un hombre de 80 años que presentaba serios problemas de salud.

El procedimiento se llevó a cabo en una zona de difícil acceso, por lo que la comitiva partió desde el puente de Termas de Reyes junto a personal del SAME, recorriendo el lugar a pie durante aproximadamente dos horas.

image Rescate a un hombre de 80 años. Una vez en el sitio, los rescatistas brindaron asistencia inmediata al adulto mayor, quien es residente de la zona y se encontraba con un cuadro de deshidratación severa. Debido a su estado, el equipo decidió inmovilizarlo y prepararlo para su traslado.

Posteriormente, el hombre fue colocado en una camilla y evacuado del lugar para ser trasladado a un nosocomio, donde recibió atención médica más completa.

Un niño cayó en un pozo de 6 metros de profundidad Momentos de mucha tensión se vivieron el domingo por la noche en barrio Coronel Arias, en San Salvador de Jujuy, cuando un niño de 8 años cayó en un pozo de aproximadamente 6 metros de profundidad en un sector cercano al polideportivo que se encuentra en la zona. Según informó la Policía de Jujuy a TodoJujuy.com, el hecho ocurrió alrededor de las 19.30, en un espacio verde próximo al complejo deportivo. La situación generó una inmediata reacción de las personas que estaban en el lugar, que comenzaron a colaborar mientras llegaban los equipos de emergencia. niño perdido

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