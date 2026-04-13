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13 de abril de 2026 - 19:01
Elección.

FNE 2026: el Colegio Nuevo Horizonte elige a su representante entre 33 candidatas

El Colegio Nuevo Horizonte vivirá una noche especial este 24 de abril a las 20:00, con la elección de la representante en Boliche Kaos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas FNE - Colegio Nuevo Horizonte&nbsp;

Candidatas FNE - Colegio Nuevo Horizonte 

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Candidatas FNE - Colegio Nuevo Horizonte 

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Este 24 de abril a las 20:00, en Boliche Kaos, se llevará adelante la elección que reunirá a las candidatas de la institución en una noche que promete alegría, entusiasmo y mucho acompañamiento.

Como cada año, la elección genera expectativa entre los cursos y las familias, que se preparan para acompañar a las jóvenes en un evento que forma parte del calendario estudiantil y que se vive con gran emoción.

Quiénes son las candidatas del Colegio Nuevo Horizonte

Las jóvenes que participarán de la elección son:

  • Antonella Arena
  • Guadalupe Coraite
  • Julieta Velazquez
  • Alicia Perez Elizondo
  • Mailen Cruz
  • Antonela González
  • Karen Maidana
  • Berenice Quispe
  • Amira Silvestre
  • Antonela Flores
  • Mia Centellas
  • Agustina Aparicio
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  • Michelle Soria
  • Morena Toconas
  • Maite Burgos
  • Paula Quipildor
  • Clara Veliz
  • Alejandra Sajama
  • Antonella Aguado
  • Camila Mansilla
  • Leila Aguirre
  • Zoe Garzon
  • Mayra Luna
  • Zoe Llampa
  • Sofia Jurado
  • Sabrina Espinoza
  • Carmina Ordoñez
  • Ambar Vedia
  • Abigail Ramirez
  • Gimena Pereira
  • Nazarena Castillo
  • Victoria Orellana
  • Sofia Martinez
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Elecciones hasta el momento

El cronograma que ya comenzó a difundirse entre las instituciones educativas queda conformado así:

  • 17 de abril: Colegio del Huerto
  • 24 de abril: Nuevo Horizonte
  • 8 de mayo: Colegio José Hernández
  • 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il

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