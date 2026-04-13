FNE 2026: el Colegio Nuevo Horizonte elige a su representante entre 33 candidatas

Candidatas FNE - Colegio Nuevo Horizonte Candidatas FNE - Colegio Nuevo Horizonte

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las fechas más esperadas por los alumnos del Colegio Nuevo Horizonte, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

Este 24 de abril a las 20:00, en Boliche Kaos, se llevará adelante la elección que reunirá a las candidatas de la institución en una noche que promete alegría, entusiasmo y mucho acompañamiento.

Como cada año, la elección genera expectativa entre los cursos y las familias, que se preparan para acompañar a las jóvenes en un evento que forma parte del calendario estudiantil y que se vive con gran emoción.

Quiénes son las candidatas del Colegio Nuevo Horizonte Las jóvenes que participarán de la elección son:

Antonella Arena

Guadalupe Coraite

Julieta Velazquez

Alicia Perez Elizondo

Mailen Cruz

Antonela González

Karen Maidana

Berenice Quispe

Amira Silvestre

Antonela Flores

Mia Centellas

Agustina Aparicio Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Michelle Soria

Morena Toconas

Maite Burgos

Paula Quipildor

Clara Veliz

Alejandra Sajama

Antonella Aguado

Camila Mansilla

Leila Aguirre

Zoe Garzon

Mayra Luna

Zoe Llampa

Sofia Jurado

Sabrina Espinoza

Carmina Ordoñez

Ambar Vedia

Abigail Ramirez

Gimena Pereira

Nazarena Castillo

Victoria Orellana

Sofia Martinez Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Elecciones hasta el momento El cronograma que ya comenzó a difundirse entre las instituciones educativas queda conformado así: 17 de abril: Colegio del Huerto

Colegio del Huerto 24 de abril: Nuevo Horizonte

Nuevo Horizonte 8 de mayo: Colegio José Hernández

Colegio José Hernández 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il

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