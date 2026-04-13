FNE 2026: el Colegio Nuevo Horizonte elige a su representante entre 33 candidatas

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las fechas más esperadas por los alumnos del Colegio Nuevo Horizonte, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
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El Colegio Nuevo Horizonte vivirá una noche especial este 24 de abril a las 20:00, con la elección de la representante en Boliche Kaos.
La cuenta regresiva ya comenzó para una de las fechas más esperadas por los alumnos del Colegio Nuevo Horizonte, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
Este 24 de abril a las 20:00, en Boliche Kaos, se llevará adelante la elección que reunirá a las candidatas de la institución en una noche que promete alegría, entusiasmo y mucho acompañamiento.
Como cada año, la elección genera expectativa entre los cursos y las familias, que se preparan para acompañar a las jóvenes en un evento que forma parte del calendario estudiantil y que se vive con gran emoción.
Las jóvenes que participarán de la elección son:
El cronograma que ya comenzó a difundirse entre las instituciones educativas queda conformado así:
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