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8 de abril de 2026 - 07:02
Jujuy.

FNE 2026: alquilar un vestido es hasta un 30% más caro que el año pasado

Con el inicio de las elecciones estudiantiles, crece la demanda de vestidos en Jujuy. Este año, los precios van de $80 mil a $200 mil, y el costo total puede alcanzar los $300 mil con maquillaje y peinado.

Redacción de TodoJujuy
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Precios en alza respecto al 2025

Este año, alquilar un vestido para una elección reina cuesta entre $80 mil y $200 mil, dependiendo del diseño, la tela y el nivel de detalle en los bordados. “Tenemos distintos precios, según el vestido va desde 80 mil hasta 200 mil para elección reina”, explicó Verónica desde su local de diseño en diálogo con TodoJujuy.

En comparación con el año pasado, los valores registran un incremento significativo. En 2025, los precios iban de $50 mil a $150 mil. “El año pasado el más costoso estaba en 150 mil y hoy vale 200 mil”, detalló.

A esto se suma la posibilidad de contratar un combo que incluye maquillaje y peinado, lo que eleva el costo total a alrededor de $300 mil. “Con la promo de maquillaje y peinado puede llegar a salir 300 mil pesos”, precisó.

Qué define el precio de un vestido

El valor del alquiler varía principalmente según el tipo de tela, el género utilizado y el trabajo de bordado. “Varía mucho la tela, el género que se utilice y también el bordado”, indicó la vendedora, quien agregó que muchas clientas optan por servicios adicionales para facilitar la preparación.

“Algunas chicas quieren venir y ya salir listas de acá para no estar trasladándose con el vestido”, comentó dando cuenta de una dinámica.

En general, el servicio contempla el retiro del vestido el día previo al evento y su devolución al día siguiente. “Lo retiran el día anterior a la tarde y lo devuelven al día siguiente por la mañana. Nosotros nos encargamos de la limpieza y la tintorería”, explicó.

vestidos cena blanca

Tendencias para este año

En cuanto a estilos, este 2026 mantiene algunas tendencias del año pasado. Los tonos metálicos, especialmente plateados y dorados, vuelven a posicionarse como los más elegidos. “Este año están eligiendo mucho los plateados y dorados, que ya venían desde el año pasado”, señaló.

Sin embargo, los colores clásicos como rojo, azul y verde siguen siendo una opción fuerte entre las candidatas. “Siempre van a lo tradicional, el rojo, el azul, el verde, y muchas veces todas terminan con el mismo color”, advirtió Verónica. También remarcó cómo influyen las tendencias en las elecciones: “Se pone de moda un modelo o un color y todas quieren lo mismo”.

Elecciones confirmadas:

  • 17 de abril: Colegio del Huerto
  • 24 de abril: Nuevo Horizonte
  • 8 de mayo: Colegio José Hernández
  • 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il

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