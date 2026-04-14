FNE 2026: conocé a las 49 candidatas del Colegio Divino Redentor

Candidatas Divino Redentor 2026.

El colegio Divino Redentor ya palpita una de las noches más esperadas del calendario estudiantil, con la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

Día y horario de la elección La cita será el viernes 24 de abril desde las 20 en Acrópolis, donde 49 candidatas formarán parte de una velada marcada por la emoción, el acompañamiento de las familias y la expectativa de toda la comunidad educativa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Quiénes son las candidatas del Colegio Divino Redentor Las jóvenes que participarán de la elección son:

Guadalupe De la Barra Leonela Ciares Evelin Fernandez Ana Navotka Juliana Bauduc Malena Tolaba Daniela Atienzo Luisana Guzman Cecilia Leithold Itati Apaza Paula Suarez Victoria Montoya Lujan Sarapura Morena Ibarra Agustina Patiño Tatiana Robles Lourdes Renjifo Johanna Vargas Barbara Cervantes Caterine Luna Lourdes Vilte Fiorella Farfan Sofia Mamani Lihue Rojas Aylen Caro Candela Caceres Josefina Gimenez Agustina Cruz Josefina Choque Sofia Peñalva Brisa Cerezo Bianca Carlos Estefania Solis Mirna Guzman Maia Sotomayor Sofia Rueda Anahi Rios Aurora Lincheo Luciana Gutierrez Araceli Enriquez Paula Chauque Belen Olivares Aylen Lincheo Oriana Jerez Melani Flores Mia Casco Valentina Diaz Aylen Flores Isabel Lezcano Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) El cronograma confirmado de elecciones de la FNE 2026 De acuerdo al cronograma que comenzó a difundirse entre las instituciones educativas, las elecciones confirmadas de la FNE 2026 son las siguientes:

17 de abril : Colegio del Huerto

: Colegio del Huerto 24 de abril : Nuevo Horizonte

: Nuevo Horizonte 24 de Abril: Colegio Divino Redentor

Colegio Divino Redentor 8 de mayo : Colegio José Hernández

: Colegio José Hernández 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il

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