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14 de abril de 2026 - 18:46
Elección.

FNE 2026: conocé a las 49 candidatas del Colegio Divino Redentor

El colegio Divino Redentor realizará su elección de la FNE 2026 el viernes 24 de abril desde las 20 en Acrópolis, con 49 candidatas presentes y mucho baile.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas Divino Redentor 2026.&nbsp;

Candidatas Divino Redentor 2026. 

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Día y horario de la elección

La cita será el viernes 24 de abril desde las 20 en Acrópolis, donde 49 candidatas formarán parte de una velada marcada por la emoción, el acompañamiento de las familias y la expectativa de toda la comunidad educativa.

  1. Guadalupe De la Barra
  2. Leonela Ciares
  3. Evelin Fernandez
  4. Ana Navotka
  5. Juliana Bauduc
  6. Malena Tolaba
  7. Daniela Atienzo
  8. Luisana Guzman
  9. Cecilia Leithold
  10. Itati Apaza
  11. Paula Suarez
  12. Victoria Montoya
  13. Lujan Sarapura
  14. Morena Ibarra
  15. Agustina Patiño
  16. Tatiana Robles
  17. Lourdes Renjifo
  18. Johanna Vargas
  19. Barbara Cervantes
  20. Caterine Luna
  21. Lourdes Vilte
  22. Fiorella Farfan
  23. Sofia Mamani
  24. Lihue Rojas
  25. Aylen Caro
  26. Candela Caceres
  27. Josefina Gimenez
  28. Agustina Cruz
  29. Josefina Choque
  30. Sofia Peñalva
  31. Brisa Cerezo
  32. Bianca Carlos
  33. Estefania Solis
  34. Mirna Guzman
  35. Maia Sotomayor
  36. Sofia Rueda
  37. Anahi Rios
  38. Aurora Lincheo
  39. Luciana Gutierrez
  40. Araceli Enriquez
  41. Paula Chauque
  42. Belen Olivares
  43. Aylen Lincheo
  44. Oriana Jerez
  45. Melani Flores
  46. Mia Casco
  47. Valentina Diaz
  48. Aylen Flores
  49. Isabel Lezcano
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El cronograma confirmado de elecciones de la FNE 2026

De acuerdo al cronograma que comenzó a difundirse entre las instituciones educativas, las elecciones confirmadas de la FNE 2026 son las siguientes:

  • 17 de abril: Colegio del Huerto
  • 24 de abril: Nuevo Horizonte
  • 24 de Abril: Colegio Divino Redentor
  • 8 de mayo: Colegio José Hernández
  • 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il

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