Tres colegios debutarán con carruaje en la FNE 2026

Carruaje del Secundario 50 de Santuario de Tres Pozos.

El Ente Autárquico Permanente dio a conocer una novedad para la próxima edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026): tres colegios se sumarán por primera vez con carruaje. La decisión amplía la participación estudiantil y suma nuevas representaciones al tradicional desfile.

Se trata del Colegio Secundario 12 de Nuevo Pirquitas, el Colegio Secundario 57 de Caspalá y el Colegio del Divino Redentor de San Salvador de Jujuy. Las tres instituciones iniciarán su camino como carroceros en uno de los eventos más convocantes de la provincia.

Un desafío para los nuevos carroceros Para las instituciones que debutan, la experiencia presenta un desafío en términos logísticos y creativos. La planificación del diseño, la elección de la temática y la construcción del carruaje forman parte de una tarea colectiva.

El anuncio del Ente Autárquico marca el inicio de una etapa clave para los estudiantes, que comenzarán a delinear sus propuestas de cara a la fiesta.

Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje FNE: cantidad de carrozas en los últimos años La cantidad de carrozas que participan en la fiesta estudiantil viene creciendo de forma sostenida: 2026: 84 carrozas

84 carrozas 2025: 80 carrozas

80 carrozas 2024: 68 carrozas

68 carrozas 2023: 64 carrozas

64 carrozas 2022: 56 carrozas La Fiesta Nacional de los Estudiantes se llevará a cabo del 16 al 26 de septiembre, de acuerdo con el calendario escolar vigente.

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