domingo 05 de octubre de 2025

5 de octubre de 2025 - 18:59
Política.

José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo por un pago de USD 200 mil

El economista, José Luis Espert bajó su postulación como diputado por Buenos Aires en medio de fuertes presiones internas y una causa judicial en EE.UU. que lo involucra.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
José Luis Espert ratificó su candidatura: No me bajo nada &nbsp;

José Luis Espert ratificó su candidatura: "No me bajo nada"

 

José Luis Espert renunció este domingo a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, acorralado por las acusaciones de haber recibido un pago de USD 200 mil de una minera guatemalteca vinculada al empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico. La decisión llega luego de dos semanas de tensión política dentro del oficialismo y un creciente escándalo judicial que amenazaba con impactar en la campaña nacional.

Lee además
José Luis Espert ratificó su candidatura: No me bajo nada  
Elecciones.

José Luis Espert ratificó su candidatura: "No me bajo nada"
La oposición convocó a una sesión en Diputados para remover a Espert de Presupuesto.
Política.

La oposición llama a sesionar en Diputados para remover a José Luis Espert de Presupuesto

Presiones internas y un escándalo internacional

Pese a que en los últimos días había ratificado públicamente su candidatura y asegurado que contaba con el respaldo del presidente Javier Milei, Espert terminó dando un paso al costado. La decisión fue impulsada por las distintas líneas internas del oficialismo y por referentes clave como Mauricio Macri, quien el viernes se reunió con Milei en Olivos y le aconsejó bajar la postulación para limitar el daño político.

José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo por un pago de USD 200 mil
José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo por un pago de USD 200 mil

José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo por un pago de USD 200 mil

El caso tomó dimensión luego de que documentos judiciales del estado de Texas revelaran que Espert recibió en 2020 una transferencia por USD 200 mil de la empresa Minas del Pueblo, propiedad de Machado. La operación figura en registros del Bank of America y fue incorporada como prueba en un juicio federal en Estados Unidos, donde Machado fue condenado por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero.

José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo por un pago de USD 200 mil
José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo por un pago de USD 200 mil

José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo por un pago de USD 200 mil

Durante la semana, las respuestas evasivas del diputado en entrevistas y un video explicativo que no logró disipar las dudas aumentaron la presión política. El vocero presidencial Manuel Adorni reconoció públicamente que Espert debía “dar más explicaciones” sobre su vínculo con Machado.

En paralelo, en la Argentina avanza una investigación a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que indaga presunto lavado de dinero en la campaña presidencial de Espert en 2019. En ese expediente constan cinco viajes en avión compartidos con Machado, a pesar de que el economista había declarado que fue “solo una vez”.

La renuncia de José Luis Espert marca un fuerte golpe para La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y abre un nuevo frente político a semanas de la elección.

