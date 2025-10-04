José Luis Espert ratificó su candidatura: "No me bajo nada"

José Luis Espert , actual diputado y primer candidato de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires , desmintió los rumores que apuntaban a su renuncia a la candidatura para las elecciones . En medio de las presiones internas y las controversias que lo vinculan con el empresario Federico Machado , acusado de liderar una red de narcotráfico, el economista reafirmó su compromiso con la campaña.

En una jornada marcada por las tensiones dentro del Gobierno y la presión de ciertos sectores de la Casa Rosada, José Luis Espert descartó cualquier posibilidad de abandonar su candidatura como diputado por La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre de 2026.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Espert respondió a las especulaciones sobre su salida de la campaña, desmintiendo las versiones que circulaban en los medios. "No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!", escribió, haciendo alusión a su encuentro con el periodista Eduardo Feinmann, quien había analizado su posible renuncia.

El diputado y economista se encuentra en el centro de una creciente polémica debido a su vinculación con Federico "Fred" Machado, un empresario señalado por su supuesta relación con actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico. La controversia se intensificó luego de la filtración de documentos que confirmaron transferencias de dinero hacia Espert y su uso de aeronaves vinculadas a Machado, lo que generó dudas dentro del oficialismo y sectores de la oposición.

Sin embargo, el legislador salió al paso de las acusaciones mediante un video en el que explicó la transferencia de 200 mil dólares que recibió de una empresa vinculada al empresario. En el mensaje, Espert insistió en que todos sus ingresos provienen del sector privado y que los fondos no estuvieron destinados a la campaña electoral. "Nada que esconder. No somos todos lo mismo", afirmó en la grabación, tratando de desvincularse de cualquier acto ilícito.

La situación de Espert se complicó aún más cuando se conocieron detalles sobre sus viajes en aviones asociados a Machado durante su campaña presidencial de 2019, lo que avivó las sospechas sobre su relación con el empresario. No obstante, el economista confirmó el uso de esos vuelos, pero aclaró que fueron parte de su estrategia electoral en ese entonces.