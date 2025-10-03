viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 16:30
Política.

La oposición llama a sesionar en Diputados para remover a José Luis Espert de Presupuesto

La convocatoria impulsadas por los bloques opositores también busca la modificación del sistema de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La oposición convocó a una sesión en Diputados para remover a Espert de Presupuesto.

La oposición convocó a una sesión en Diputados para remover a Espert de Presupuesto.

Solo un día después de que el Gobierno sufriera un nuevo traspié en el Senado, donde se rechazaron los vetos vinculados a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario, los bloques opositores anunciaron la convocatoria a una sesión especial en Diputados para el miércoles 8 de octubre al mediodía.

El objetivo central es impulsar una agenda de fuerte peso político, que abarca la modificación del sistema de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el desplazamiento de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la alternativa de avanzar hacia una moción de censura, además de otros asuntos en discusión.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Diputados: la oposición busca limitar las atribuciones del presidente

El primer punto de la agenda apunta a reformar la ley 26.122 con el propósito de restringir las atribuciones del Presidente en la firma de decretos. La propuesta, que ya obtuvo media sanción en el Senado, fija un plazo máximo de 90 días consecutivos para que el Congreso se expida sobre la legalidad de los DNU.

En caso de que el asunto no sea debatido, los decretos quedarían automáticamente anulados. Además, la reforma exige que tanto Diputados como Senadores otorguen una aprobación expresa para que continúen en vigencia. Esto implicaría que la oposición solo precise reunir una mayoría en una de las Cámaras para dar de baja cualquier decreto presidencial.

Noticia en desarrollo...

