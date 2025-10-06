lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 11:59
¡Atención!

Vuelos en riesgo en la previa del fin de semana largo: los motivos de la medida

La Asociación de Pilotos realizará asambleas gremiales que puede generar demoras y cancelaciones de vuelos en Aeroparque.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
vuelos

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció que llevarán adelante asambleas en el Aeroparque Jorge Newbery durante dos jornadas de octubre. Una de ellas, en la previa al fin de semana largo del próximo viernes 10.

La medida de fuerza está motivada por el estancamiento en las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas y otros reclamos gremiales. Esto podría generar importantes demoras y la cancelación de vuelos.

Medidas de pilotos: fechas confirmadas

Según informaron desde el sindicato, las asambleas están previstas para este 9 de octubre, entre las 16 y las 20 horas. Mientras que la segunda jornada será el viernes 24 de octubre, de 6 a 10 de la mañana.

En ambos días se verán afectados los servicios, ya que las actividades gremiales se realizarán en el mismo aeropuerto y durante el horario laboral de muchos pilotos.

aeroparque (1).jpg

“Durante estas asambleas se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones”, advirtió el gremio en un comunicado oficial, en el que también apuntó directamente a Aerolíneas Argentinas como responsable del conflicto.

De esta forma, aunque por el momento las asambleas no implican un paro total de actividades, el impacto sobre los vuelos podría ser significativo, sobre todo en las franjas horarias en las que hay mayor concentración de salidas y arribos. Aeroparque opera una gran cantidad de vuelos de cabotaje, y cualquier alteración en su cronograma puede generar un efecto en cadena en otros aeropuertos del país, especialmente en la previa de un fin de semana largo.

