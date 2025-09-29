lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 07:38
Importante.

ATE anunció asambleas en aeropuertos y podría haber demoras en los vuelos: qué pasa en Jujuy

ATE anticipó medidas para este lunes 29 de septiembre y aseguró que el reclamo pone en riesgo las operaciones aéreas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
vuelos
El gremio asegura que la medida obedece a una serie de incumplimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en el marco de un reclamo por mejores salarios, entre otras reivindicaciones.

Detalle de las medidas que podrían afectar los vuelos este lunes 29 de septiembre

La convocatoria a las asambleas fue confirmada por el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien responsabilizó al Gobierno Nacional por la situación y advirtió sobre las posibles consecuencias en la operatoria aeroportuaria. Al referirse al contexto que motivó la medida, enfatizó que “la seguridad de todos los vuelos está amenazada. La ANAC incumple auditorías internacionales y provoca una crisis grave en todo el sistema aerocomercial argentino”.

Las asambleas se desarrollarán durante la mañana del lunes en simultáneo en 21 terminales aéreas, lo que podría impactar en la puntualidad de los servicios y alterar la experiencia de los usuarios.

image

Cuál es la situación de los vuelos en Jujuy

Al consultar a Aeropuertos Argentina, no se registraban modificaciones tanto en las partidas como en los arribos al Aeropuerto Gobernador Horacio Guzmán. De esta manera, así quedan establecidos los vuelos para este lunes 29 de septiembre:

Partidas desde Jujuy

  • 09:50 - AR 1565: Destino Córdoba - EN HORARIO
  • 10:50 - AR 1513: Destino - Aeroparque - EN HORARIO
  • 12:40 - FO 5181: Destino - Aeroparque - AEP - EN HORARIO
  • 19:15 - AR 1515: Destino Aeroparque - EN HORARIO
  • 20:15 - AR 1519: Destino - Ezeiza - EN HORARIO
  • 20:45 - FO 5183: Destino - Aeroparque - EN HORARIO

Arribos a Jujuy

  • 09:20 - AR 1514: Origen Ezeiza - ESTIMA 9:10
  • 10:20 - AR 1512: Origen Aeroparque - EN HORARIO
  • 12:15 - FO 5180: Origen Ezeiza - EN HORARIO
  • 18:45 - AR 1564: Origen Córdoba - EN HORARIO
  • 19:35 - AR 1518: Origen Aeroparque - EN HORARIO
  • 20:15 - FO 5182: Origen Aeroparque - EN HORARIO

**Consultar a la empresa antes de viajar, por cualquier tipo de modificación en los vuelos.

