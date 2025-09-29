ATE anunció asambleas en aeropuertos y podría haber demoras en los vuelos: qué pasa en Jujuy

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que este lunes 29 de septiembre llevará adelante asambleas de trabajadores en un total de 21 aeropuertos del país. Esto podría derivar en demoras en las salidas y arribos de los vuelos programados.

El gremio asegura que la medida obedece a una serie de incumplimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en el marco de un reclamo por mejores salarios, entre otras reivindicaciones.

Detalle de las medidas que podrían afectar los vuelos este lunes 29 de septiembre La convocatoria a las asambleas fue confirmada por el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien responsabilizó al Gobierno Nacional por la situación y advirtió sobre las posibles consecuencias en la operatoria aeroportuaria. Al referirse al contexto que motivó la medida, enfatizó que “la seguridad de todos los vuelos está amenazada. La ANAC incumple auditorías internacionales y provoca una crisis grave en todo el sistema aerocomercial argentino”.

Las asambleas se desarrollarán durante la mañana del lunes en simultáneo en 21 terminales aéreas, lo que podría impactar en la puntualidad de los servicios y alterar la experiencia de los usuarios.

image Cuál es la situación de los vuelos en Jujuy Al consultar a Aeropuertos Argentina, no se registraban modificaciones tanto en las partidas como en los arribos al Aeropuerto Gobernador Horacio Guzmán. De esta manera, así quedan establecidos los vuelos para este lunes 29 de septiembre: Partidas desde Jujuy 09:50 - AR 1565: Destino Córdoba - EN HORARIO

10:50 - AR 1513: Destino - Aeroparque - EN HORARIO

12:40 - FO 5181: Destino - Aeroparque - AEP - EN HORARIO

19:15 - AR 1515: Destino Aeroparque - EN HORARIO

20:15 - AR 1519: Destino - Ezeiza - EN HORARIO

20:45 - FO 5183: Destino - Aeroparque - EN HORARIO Arribos a Jujuy 09:20 - AR 1514: Origen Ezeiza - ESTIMA 9:10

10:20 - AR 1512: Origen Aeroparque - EN HORARIO

12:15 - FO 5180: Origen Ezeiza - EN HORARIO

18:45 - AR 1564: Origen Córdoba - EN HORARIO

19:35 - AR 1518: Origen Aeroparque - EN HORARIO

20:15 - FO 5182: Origen Aeroparque - EN HORARIO **Consultar a la empresa antes de viajar, por cualquier tipo de modificación en los vuelos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







